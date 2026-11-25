Nuevo Hospital del Niño registra más del 58% de avance.

La construcción del nuevo Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel registra más del 58% de avance y su entrega está prevista para diciembre de 2026, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras realizar un recorrido por las obras de esta infraestructura hospitalaria.

Boyd Galindo destacó que el proyecto contempla instalaciones diseñadas para responder a las necesidades de la medicina pediátrica actual, con espacios y tecnología orientados a brindar una atención integral y especializada.

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El Ministerio de Salud (Minsa) también destacó que la estructura no registró afectaciones tras el terremoto del pasado 9 de octubre, de acuerdo con lo previsto en su diseño estructural.

¿Con qué instalaciones contará el nuevo Hospital del Niño?

El doctor Paul Gallardo, director médico del Hospital del Niño, explicó que la nueva infraestructura permitirá superar las limitaciones de espacio que actualmente enfrenta la atención pediátrica especializada, situación que ha requerido, en algunos casos, el apoyo del Hospital Santo Tomás y la Ciudad de la Salud para la realización de procedimientos quirúrgicos.

Entre las instalaciones y servicios que ofrecerá el nuevo hospital se encuentran:

463 camas

17 quirófanos

Más de 20 subespecialidades médicas con sus respectivos consultorios.

De los 17 quirófanos, 14 estarán concentrados en un área quirúrgica principal, mientras que los tres restantes estarán distribuidos en servicios especializados, como neonatología y atención de pacientes con quemaduras.