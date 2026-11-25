El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los excolaboradores que culminaron sus funciones durante el año 2025 y cuyos números de cédula de identidad personal aparecen en el listado publicado por la institución ya pueden acercarse a retirar el pago correspondiente a su prima de antigüedad.
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Haber culminado sus funciones en el IFARHU durante el año 2025.
Figurar con su número de cédula en el listado publicado por la entidad.
¿Dónde retirar el pago de la prima de antigüedad del IFARHU?
La institución explicó que los excolaboradores que residan en el interior del país podrán realizar el trámite en la sede del IFARHU más cercana a su lugar de residencia, donde podrán hacer efectivo el pago de esta prestación laboral.