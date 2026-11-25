El Consejo de Gabinete aprobó la extensión del aporte estatal que reciben los usuarios del servicio eléctrico de Bocas del Toro hasta el 30 de junio de 2027, una medida que busca aliviar el costo de las facturas de electricidad y mitigar su impacto en la economía familiar.

La medida beneficia a los clientes de la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S. A. (EDECHI), residentes en las siguientes comunidades:

Almirante

Changuinola

Guabito

Las Tablas

Áreas circunvecinas

A través del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), los aportes estatales se trasladan íntegramente a los usuarios beneficiarios, contribuyendo a reducir el impacto del costo de la electricidad en sus hogares.

ASEP fiscalizará la aplicación del subsidio eléctrico

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) continuará fiscalizando la correcta aplicación de esta medida, con el objetivo de garantizar que el beneficio se refleje efectivamente en las facturas eléctricas de los usuarios.