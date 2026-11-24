Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, desde Federal Mall, a partir de las 2:00 p.m. por Medcom Go y RPCTV.
Panamá Entretenimiento - 24 de noviembre de 2026 - 14:03
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Chiriquí hoy
Siga en vivo la transmisión del tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde Federal Mall, en la provincia de Chiriquí.
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