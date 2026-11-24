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Comisión a cargo de negociaciones con la mina sostiene reunión con gremios empresariales

La Comisión Interministerial a cargo de las negociaciones con Minera Panamá sostuvo este martes 24 de noviembre una reunión informativa con representantes de los principales gremios del sector empresarial, sobre el inicio de las conversaciones con la empresa. El ministro de Economía, Felipe Chapman, señaló que el proceso involucrará la participación ciudadana.