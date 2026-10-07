Diputado Benicio Robinson defiende cambios a las reformas electorales

El presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson , defendió los cambios introducidos al Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral, y aseguró que las modificaciones todavía pueden ser revisadas durante el segundo debate.

Robinson: “No es el proyecto final”

Robinson explicó que el documento presentado por los magistrados del Tribunal Electoral ha pasado por el proceso de debate en la Asamblea Nacional y que algunos artículos fueron modificados durante la discusión.

Según el diputado, las modificaciones que generaron cuestionamientos por parte del Tribunal Electoral pueden ser corregidas o incluso eliminadas durante el segundo debate, debido a que el proyecto aún no constituye la versión definitiva de la reforma.

El Tribunal Electoral ha cuestionado varios de los cambios aprobados en primer debate y ha señalado que algunos representan, a su juicio, retrocesos para el sistema electoral.

El diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, descartó que se vaya a devolver a primer debate el Proyecto de Ley 699 que busca reformar el Código Electoral.



“Lo que hay que hacer es corregir… pic.twitter.com/2rowS1kH4X — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

“Los diputados propusimos algunos artículos”

Durante la entrevista, Robinson defendió la participación de los diputados en la discusión del proyecto y señaló que algunos artículos fueron propuestos desde la Asamblea Nacional.

El presidente de la comisión también manifestó que hubo propuestas que fueron discutidas y aprobadas durante el proceso, por lo que considera que el debate no debe interpretarse como una actuación aislada de los diputados.

Robinson cuestiona postura de la bancada Panameñista

El diputado también se refirió a la posición asumida por la bancada del Partido Panameñista frente a las modificaciones introducidas al proyecto.

Robinson cuestionó que algunos sectores que participaron previamente en las discusiones ahora expresen su rechazo a los cambios aprobados.

“Yo respeto a todos”, manifestó el diputado, al tiempo que sostuvo que el proceso de discusión ha contado con consultas y reuniones previas.

Reformas electorales esperan segundo debate

El Proyecto de Ley 699 fue presentado por el Tribunal Electoral y recoge propuestas trabajadas durante el proceso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La iniciativa contempla modificaciones al Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029.

La Comisión de Gobierno aprobó el proyecto en primer debate el pasado 24 de septiembre, por lo que pasó al Pleno Legislativo para continuar su trámite.

Ahora, las reformas permanecen a la espera de su discusión en segundo debate, mientras continúan las diferencias entre distintos sectores políticos y el Tribunal Electoral sobre algunos de los cambios introducidos al proyecto.