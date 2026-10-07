Benicio Robinson defiende orden en comisiones y asegura que todos los proyectos serán debatidos

El diputado Benicio Robinson se refirió este miércoles a las recientes diferencias registradas entre diputados durante las sesiones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y, además, defendió que los proyectos que lleguen a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales sean debatidos antes de decidir su futuro.
Benicio Robinson habla sobre diferencias en la Comisión de Presupuesto
“La comisión no es para una discusión entre el diputado y el ministro o director; la comisión es para que el país sepa lo que está pasando en materia presupuestaria. Yo no estoy de acuerdo con que un diputado esté conversando con el ministro sin pedir la palabra cada vez que se debe hacer”, expresó Robinson.
El diputado también cuestionó la reacción de algunos de sus colegas cuando se solicita mantener el orden durante las sesiones.
“Al llamar nosotros al orden, los muchachitos estos comienzan a querer, agresivamente, imponerse”, manifestó.
Robinson asegura que proyectos serán sometidos a debate
En otro tema, Robinson, quien preside la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, aseguró que los proyectos que sean considerados por esa instancia serán sometidos a debate y que corresponderá a los integrantes decidir mediante votación si avanzan o son rechazados.
“Yo he dicho que a todos los proyectos les vamos a dar debate. Si no sirven, se vota en contra y no se aprueba. Si el proyecto no es bueno, yo no retiro ningún proyecto; la comisión decide si lo aprueba o no lo aprueba o continúa con el proyecto”, señaló.