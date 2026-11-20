Panamá presentó formalmente su solicitud para adherirse a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI-2) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una iniciativa que contempla la eliminación gradual de aranceles a 201 productos tecnológicos y busca fortalecer la competitividad, atraer inversiones y facilitar el acceso a nuevas tecnologías.

La solicitud, suscrita por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, fue comunicada el 19 de noviembre de 2026 durante una reunión del Comité del Acuerdo sobre Tecnología de la Información, celebrada en Ginebra, Suiza. La declaración fue presentada por el embajador de Panamá ante la OMC, Alfredo Suescum.

¿Qué productos tecnológicos podrían beneficiarse del acuerdo ATI-2?

El ATI-2, concluido en 2015, amplió la cobertura del Acuerdo sobre Tecnología de la Información para incluir 201 productos tecnológicos, entre ellos:

Pantallas táctiles.

Equipos de navegación GPS.

Consolas de videojuegos.

Equipos médicos avanzados.

Otros dispositivos y bienes vinculados con la economía digital.

La incorporación de Panamá al acuerdo permitiría avanzar gradualmente en la eliminación de los aranceles aplicables a los productos incluidos, bajo el principio de nación más favorecida.

¿Qué sigue para Panamá tras presentar la solicitud ante la OMC?

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que el país iniciará los trabajos técnicos y de coordinación interinstitucional para preparar su propuesta de compromisos arancelarios, en colaboración con la Secretaría de la OMC y los sectores nacionales correspondientes.

El ministro Julio Moltó explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia para diversificar la economía panameña y desarrollar actividades de mayor valor agregado.

“Panamá está trabajando para ampliar y diversificar su economía, incorporando nuevas actividades de mayor valor agregado. Nuestra participación en el ATI-2 es coherente con esa visión y reafirma nuestro compromiso con el comercio abierto, la atracción de inversiones y la integración de Panamá en las cadenas globales de tecnología. Queremos que el país siga aprovechando sus ventajas y desarrollando nuevas oportunidades para los panameños”, puntualizó Moltó.

La solicitud también está vinculada con la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, que impulsa sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la microelectrónica.

La adhesión al ATI-2 todavía no se ha concretado, por lo que la eliminación de aranceles dependerá del desarrollo y la conclusión del proceso correspondiente ante la OMC.