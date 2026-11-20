Panamá presentó formalmente su solicitud para adherirse a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI-2) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una iniciativa que contempla la eliminación gradual de aranceles a 201 productos tecnológicos y busca fortalecer la competitividad, atraer inversiones y facilitar el acceso a nuevas tecnologías.
¿Qué productos tecnológicos podrían beneficiarse del acuerdo ATI-2?
El ATI-2, concluido en 2015, amplió la cobertura del Acuerdo sobre Tecnología de la Información para incluir 201 productos tecnológicos, entre ellos:
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Pantallas táctiles.
Equipos de navegación GPS.
Consolas de videojuegos.
Equipos médicos avanzados.
Otros dispositivos y bienes vinculados con la economía digital.
La incorporación de Panamá al acuerdo permitiría avanzar gradualmente en la eliminación de los aranceles aplicables a los productos incluidos, bajo el principio de nación más favorecida.
¿Qué sigue para Panamá tras presentar la solicitud ante la OMC?
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que el país iniciará los trabajos técnicos y de coordinación interinstitucional para preparar su propuesta de compromisos arancelarios, en colaboración con la Secretaría de la OMC y los sectores nacionales correspondientes.
El ministro Julio Moltó explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia para diversificar la economía panameña y desarrollar actividades de mayor valor agregado.
“Panamá está trabajando para ampliar y diversificar su economía, incorporando nuevas actividades de mayor valor agregado. Nuestra participación en el ATI-2 es coherente con esa visión y reafirma nuestro compromiso con el comercio abierto, la atracción de inversiones y la integración de Panamá en las cadenas globales de tecnología. Queremos que el país siga aprovechando sus ventajas y desarrollando nuevas oportunidades para los panameños”, puntualizó Moltó.
La solicitud también está vinculada con la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, que impulsa sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores y la microelectrónica.
La adhesión al ATI-2 todavía no se ha concretado, por lo que la eliminación de aranceles dependerá del desarrollo y la conclusión del proceso correspondiente ante la OMC.