La Lotería Fiscal Regional 2026 realizará sus últimos dos sorteos de noviembre los días martes 24 y jueves 26, correspondientes a las regiones 3 y 4. Estas jornadas incluirán a participantes de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, con premios individuales de hasta B/.10,000, según la distribución establecida para cada tómbola.

Los sorteos forman parte de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Resultados y ganadores del sorteo en vivo de la Lotería Fiscal Regional del 19 de noviembre de 2026

Calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional en noviembre de 2026

Las fechas y provincias correspondientes a los últimos sorteos del mes son:

Martes 24 de noviembre: región 3, integrada por Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

Jueves 26 de noviembre: región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé.

¿Dónde ver EN VIVO los sorteos de la Lotería Fiscal Regional?

Los participantes podrán seguir las transmisiones en vivo a través de las siguientes plataformas:

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): redes sociales oficiales.

Dirección General de Ingresos (DGI): redes sociales oficiales.

RPC TV: transmisión del sorteo.

MEDCOM GO: plataforma de streaming.

Mediante estos canales, los ciudadanos podrán conocer los resultados de los sorteos correspondientes a cada región.

¿Cuánto dinero entrega la Lotería Fiscal Regional 2026?

Cada tómbola distribuirá un total de B/.110,000 entre 25 ganadores, con premios establecidos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000: B/.50,000 en total.

10 premios de B/.5,000: B/.50,000 en total.

10 premios de B/.1,000: B/.10,000 en total.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería Fiscal Regional?

La Dirección General de Ingresos (DGI) será la encargada de contactar directamente a las personas que resulten ganadoras.

Para reclamar los premios, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula de identidad personal.

Documentación adicional que solicite la DGI para completar el trámite.

Los premios serán pagados mediante transferencia bancaria, de acuerdo con las condiciones establecidas para la Lotería Fiscal Regional.