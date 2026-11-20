A pocos días del inicio de las conversaciones con Minera Panamá , previstas para el lunes 23 de noviembre, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo una reunión con representantes de la Alianza Minera de América Latina (ALMA) para conocer experiencias internacionales relacionadas con la actividad minera, la generación de empleo, el bienestar de las comunidades y la participación ciudadana.

En el encuentro participaron Francisco Javier Lecaros, presidente de ALMA, y Carolina Orozco, vicepresidenta de la organización para Ecuador. Durante la reunión se presentó el mecanismo peruano Obras por Impuestos, que permite a empresas privadas financiar y ejecutar proyectos públicos y aplicar la inversión reconocida al pago de impuestos.

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¿Cuáles son las condiciones del Gobierno para conversar con Minera Panamá?

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, instruyó a un equipo interministerial a iniciar las conversaciones bajo cinco condiciones irrenunciables:

Propiedad panameña de los minerales.

Máximo beneficio económico para el país.

Respeto a la soberanía nacional.

Protección ambiental.

Cumplimiento de la Constitución y las leyes.

El mandato también contempla la generación de empleo, controles ambientales estrictos, fiscalización independiente, información pública, la finalización de los procesos arbitrales contra Panamá y un cierre ordenado, verificable y definitivo de la mina, financiado por la empresa y sin posibilidad de prórroga.

Gobierno asegura que escuchará a las comunidades

Durante la reunión, Moltó destacó que la participación ciudadana y la transparencia formarán parte del proceso de evaluación de las alternativas relacionadas con la mina.

“Escuchar a los panameños es una prioridad, como lo ha establecido el presidente. Trabajaremos con transparencia y conforme al Acuerdo de Escazú. La ciudadanía contará con información pública y clara y tendrá espacios para presentar sus observaciones y propuestas mientras se evalúan las opciones. Escucharemos a quienes apoyan, tienen dudas o se oponen, con especial atención a las comunidades cercanas a la mina. Explicaremos cómo se tomaron en cuenta sus aportes y las razones de cada decisión”, expresó Moltó.

Por su parte, Lecaros manifestó la disposición de ALMA de compartir conocimientos y experiencias técnicas con Panamá.

“Venimos a aportar conocimiento, facilitar el diálogo y poner a disposición nuestras capacidades técnicas y nuestra red de expertos para que el país pueda evaluar las distintas alternativas”, indicó. “Venimos a aportar conocimiento, facilitar el diálogo y poner a disposición nuestras capacidades técnicas y nuestra red de expertos para que el país pueda evaluar las distintas alternativas”, indicó.

El equipo interministerial encargado de las conversaciones está integrado por Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. El Gobierno reiteró que la reactivación de la mina no ha sido aprobada.