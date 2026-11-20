Denuncian falta de avances en las aulas modulares en Colegio de Juan Díaz.

Padres de familia del Colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz , solicitan al Ministerio de Educación (Meduca) agilizar los trabajos de rehabilitación y entrega de las aulas modulares, debido a que sus hijos continúan recibiendo módulos educativos en el parque principal de esta comunidad.

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La preocupación de los acudientes se centra en las condiciones de las estructuras instaladas para atender a los estudiantes, las cuales permanecen sin las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.

¿En qué condiciones se encuentran las aulas modulares?

De acuerdo con la situación denunciada por los padres de familia, los salones modulares no cuentan con suministro de energía eléctrica y sus alrededores están cubiertos de lodo.

Aunque a inicios de año se anunció un proyecto para instalar estos módulos, los acudientes señalan que todavía están pendientes trabajos como la pavimentación del terreno y la habilitación del servicio eléctrico.

Las estructuras del Colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, se encuentran abandonadas y los salones modulares que fueron instalados para los estudiantes de este plantel tampoco han sido habilitados, no cuentan con energía eléctrica y se… pic.twitter.com/qTCkHwJpl5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 20, 2026

Estudiantes continúan recibiendo módulos en un parque

Uno de los aspectos que más preocupa a los padres es que los estudiantes siguen recibiendo sus módulos educativos en el parque principal de Juan Díaz, mientras esperan que las instalaciones del colegio puedan ser rehabilitadas.

Los acudientes piden respuestas a las autoridades educativas y conocer cuándo estarán listas las aulas para que los alumnos puedan contar con espacios adecuados para desarrollar sus actividades académicas.