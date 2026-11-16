CSS mantiene servicio de homologación de incapacidades en Juan Díaz

Por Noemí Ruíz Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) que necesiten homologar un certificado de incapacidad pueden realizar este trámite en la Policlínica Dr. J.J. Vallarino, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, donde el servicio se mantiene habilitado de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

La institución recordó la importancia de presentar la documentación completa y en buen estado para facilitar la atención y evitar inconvenientes durante el proceso.

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