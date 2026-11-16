Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) que necesiten homologar un certificado de incapacidad pueden realizar este trámite en la Policlínica Dr. J.J. Vallarino, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, donde el servicio se mantiene habilitado de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Contenido de interés: Bono de navidad y bono permanente a Jubilados y pensionados en diciembre: ¿Cuánto recibirán?
¿Qué documentos se necesitan para homologar una incapacidad en la CSS?
Los asegurados deberán presentar los siguientes requisitos:
-
Certificado médico original: debe ser legible y no presentar tachaduras.
Resumen clínico: debe entregarse en un sobre cerrado.
Cédula de identidad personal: original y copia vigente.
Ficha o talonario: original y copia.
Además, existen documentos adicionales para determinados solicitantes:
Extranjeros:
-
Copia del pasaporte.
Copia del carné de migración.
Copia del permiso de trabajo vigente.
Mujeres embarazadas:
-
Copia de la tarjeta prenatal.
¿Cuál es el horario para homologar incapacidades en Juan Díaz?
La Policlínica Dr. J.J. Vallarino mantiene habilitado el servicio en el siguiente horario:
-
Días: lunes a viernes.
Horario: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Ubicación: Policlínica Dr. J.J. Vallarino, Juan Díaz.
La CSS recomienda a los asegurados verificar que sus documentos estén completos, vigentes y en buenas condiciones antes de acudir a realizar el trámite.