Conozca los detalles de la final del Concurso Nacional de Oratoria.

La 21.ª edición del Concurso Nacional de Oratoria 2026 en Panamá se prepara para celebrar su gran final, en la que 15 estudiantes demostrarán sus habilidades de expresión, análisis y comunicación.

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Este año, la competencia tiene como tema central ''La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá'', una iniciativa impulsada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

¿Cuándo será la gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2026?

La gran final del Concurso Nacional de Oratoria 2026 se realizará el próximo domingo 22 de noviembre de 2026, a las 6:00 p.m.

El evento contará con transmisión a través de televisión, radio y plataformas digitales, para que el público pueda seguir la participación de los estudiantes.

¿Quiénes competirán en la final de oratoria?

En esta edición, 15 estudiantes lograron avanzar a la gran final, luego de formar parte de los 61 participantes clasificados en las competencias regionales.

Entre los territorios representados destacan Panamá Oeste, Panamá Centro, la comarca Ngäbe-Buglé y Herrera, cuyos estudiantes buscarán sobresalir en esta última etapa del certamen.

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¿Qué habilidades demostraron los estudiantes?

Durante las distintas etapas de la competencia, los participantes demostraron su talento, capacidad analítica y habilidades de comunicación.

Asimismo, enfrentaron pruebas de desempeño espontáneo e improvisación, en las que pusieron a prueba su dominio del tema, argumentación y capacidad para transmitir sus ideas ante el público.

Con esta nueva edición, el Concurso Nacional de Oratoria busca destacar el talento de la juventud panameña y promover espacios de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que representa la inteligencia artificial para el futuro del país.