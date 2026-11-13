Concurso Nacional de Oratoria 2026: participantes son recibidos por el presidente Mulino

Los 15 estudiantes finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2026 fueron recibidos en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, previo a la gran final del certamen, que se celebrará el próximo domingo 22 de noviembre, a las 6:00 p. m.

Durante el encuentro, los estudiantes recibieron mensajes de motivación y fueron exhortados a continuar desarrollando sus capacidades de liderazgo, comunicación y pensamiento crítico.

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Concurso Nacional de Oratoria 2026: fecha, hora y tema de la gran final

La vigésima primera edición del Concurso Nacional de Oratoria tendrá como tema central “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, propuesto por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Estos son los detalles de la final:

Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026.

Hora: 6:00 p. m.

Participantes: 15 estudiantes finalistas.

Tema: la revolución de la inteligencia artificial y el papel de los jóvenes en la transformación digital de Panamá.

Transmisión: cadena nacional de televisión, radio y plataformas digitales.

La primera dama destacó la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías sin perder los valores humanos.

“Nunca dejen sus valores ni su sensibilidad ni el deseo de ayudar a los demás —eso no lo cambia la inteligencia artificial ni siquiera un robot—, así que manténganse con esa ideología y con ese amor por las cosas que ustedes hacen. Sé que de aquí vamos a tener nuevos líderes”, expresó Maricel Cohen de Mulino.

Por su parte, el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega, recordó a los estudiantes que la inteligencia artificial debe utilizarse como una herramienta para desarrollar soluciones.

“Recuerden, es una herramienta que les sirve a ustedes, no se sirve ella de ustedes”, manifestó Ortega.

¿Quiénes son los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2026?

Los estudiantes clasificados para la gran final, junto con sus respectivos centros educativos, son:

Christian Loo: Instituto Sun Yat Sen-Chino Panameño.

Antonella Barría: Colegio de Panamá.

Carlos Díaz: Colegio Adventista Bilingüe de David.

Daniel González: Instituto Urracá.

Guadalupe Avilés: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany.

Rolando Naranjo: Colegio San Vicente de Paúl.

Stefano Constanzo: Thomas Jefferson School.

Camila Ruiz: Instituto Italiano Enrico Fermi.

Abdiel Morales: Changuinola American Academy.

Ángel Luzcando: Colegio Bilingüe Eben Ezer.

Dulce Velásquez: Instituto Episcopal San José.

Kelith Morán: Centro Educativo Básico Río Chiriquí.

Nilo Murillo: Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo.

Miguel Sánchez: Colegio Jacarandá.

César Soto: Instituto de Marina Mercante Bilingüe de Coclé.

Durante la recepción, Guadalupe Avilés, en representación de los concursantes, agradeció al mandatario y a la primera dama por reconocer el talento de la juventud panameña.

La estudiante también destacó la atención brindada a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre y aseguró que la final será una oportunidad para que los jóvenes expresen sus ideas sobre el futuro del país.

Concurso Nacional de Oratoria ha impactado a más de 850,000 estudiantes

De acuerdo con la información oficial, durante sus 21 ediciones el Concurso Nacional de Oratoria ha alcanzado importantes resultados en el ámbito educativo:

Más de 850,000 estudiantes impactados mediante las actividades del certamen.

Más de 12,000 docentes capacitados.

Más de 300 centros educativos de nivel medio involucrados.

Estas iniciativas buscan fortalecer las habilidades de comunicación, el pensamiento crítico y el liderazgo entre los jóvenes panameños.

Durante el encuentro en el Palacio de Las Garzas, los finalistas y sus profesores asesores recibieron obsequios del Despacho de la Primera Dama. También se reconoció la trayectoria de los organizadores del concurso.

La gran final del 22 de noviembre reunirá a los 15 estudiantes, quienes expondrán sus propuestas y reflexiones sobre el papel de la inteligencia artificial en la transformación digital de Panamá.