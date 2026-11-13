MIDES coordina duplicado gratuito de cédula para afectados por el sismo

Los beneficiarios de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que perdieron su cédula de identidad personal debido al sismo del pasado 9 de octubre podrán solicitar un duplicado gratuito hasta el viernes 20 de noviembre de 2026, informó la institución este viernes 13 de noviembre.

La medida está dirigida a los beneficiarios de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) afectados por el movimiento sísmico en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

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¿Cómo solicitar el duplicado gratuito de cédula por el sismo?

El MIDES explicó que los beneficiarios afectados podrán realizar el trámite en las direcciones regionales de Cedulación del Tribunal Electoral.

Para solicitar el duplicado gratuito, deberán presentar:

Constancia expedida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) o por el Cuerpo de Bomberos, que certifique la pérdida del documento y las afectaciones ocasionadas por el sismo.

El plazo para realizar la solicitud vence el 20 de noviembre de 2026. Por otra parte, el Tribunal Electoral extendió la validez de las cédulas vencidas hasta el 4 de enero de 2027, según informó el MIDES.

MIDES anuncia entrega de Tarjetas Clave Social y fechas de pago

La institución también dio a conocer las fechas para la entrega de Tarjetas Clave Social a nuevos beneficiarios y el cuarto y último pago de sus programas sociales correspondiente a 2026.

El calendario establece lo siguiente:

Del 16 al 27 de noviembre: cuarto pago de 2026 mediante Tarjetas Clave Social.

Del 23 al 27 de noviembre: entrega de Tarjetas Clave Social a nuevos beneficiarios.

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre: pagos en áreas de difícil acceso.

El MIDES recordó que estas fechas corresponden al último desembolso del año para los beneficiarios de sus programas de transferencias monetarias condicionadas.

Las personas afectadas por el sismo que necesiten reponer su documento de identidad deberán realizar la solicitud dentro del plazo establecido y presentar la certificación correspondiente.