Hasta 27 años de cárcel por operación Shark: autoridades incautaron 135,000 aletas de tiburón

Dos mujeres fueron condenadas a 26 y 27 años de prisión, respectivamente, mientras que un hombre recibió una pena de 66 meses de cárcel, por delitos contra la seguridad colectiva y contra la vida silvestre, informó el Ministerio Público de Panamá. Las sentencias están relacionadas con una investigación desarrollada mediante la denominada operación Shark.
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Operación Shark: ¿qué encontraron las autoridades?
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron entre 2021 y 2023, período durante el cual se desarrollaron las actividades vinculadas al caso.
La institución detalló que, mediante la operación Shark, las investigaciones permitieron desarticular un grupo criminal organizado.
Entre los principales resultados de las diligencias se encuentran:
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135,000 aletas de tiburón incautadas, aproximadamente.
Seis toneladas de aletas de tiburón.
Ejemplares de caballitos de mar ubicados durante los operativos.
Tres personas condenadas por delitos contra la seguridad colectiva y contra la vida silvestre.
Según la investigación, las especies incautadas presuntamente serían destinadas a la comercialización ilegal.
¿Cuáles fueron las condenas por la operación Shark?
Las penas de prisión impuestas a las tres personas fueron las siguientes:
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Primera mujer: 26 años de prisión.
Segunda mujer: 27 años de prisión.
Hombre: 66 meses de prisión, equivalentes a cinco años y seis meses.
Además de las condenas principales, se impuso una pena accesoria de inhabilitación por tres años para ejercer actividades relacionadas con la comercialización de productos del mar.
Esta restricción comenzará a cumplirse una vez finalizada la pena principal de prisión, según informó el Ministerio Público.