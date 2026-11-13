Desfile de las Mil Polleras 2027: ATP abre inscripciones para delegaciones

Desfile de las Mil Polleras 2027

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció la apertura de inscripciones para las delegaciones interesadas en participar en el Desfile de las Mil Polleras 2027 , que se celebrará el sábado 16 de enero en Las Tablas, provincia de Los Santos. La institución publicó el reglamento y la declaración jurada que deberán cumplir los participantes.

La convocatoria, difundida el 12 de noviembre de 2026, está dirigida a las delegaciones que deseen formar parte de esta celebración dedicada a resaltar la pollera panameña y las tradiciones folclóricas del país.

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¿Cómo inscribir una delegación en el Desfile de las Mil Polleras 2027?

La ATP puso a disposición de los interesados los documentos oficiales que regulan la participación en el evento.

Los representantes de las delegaciones deberán consultar el reglamento y completar la declaración jurada correspondiente.

Estos son los documentos disponibles:

La institución indicó que el formulario de declaración jurada debe imprimirse, completarse y enviarse escaneado al correo electrónico señalado.

¿Cuáles son los requisitos para participar en las Mil Polleras 2027?

Según la declaración jurada oficial, las delegaciones deberán comprometerse a cumplir las disposiciones establecidas para el desarrollo del desfile.

Entre los compromisos incluidos se encuentran:

Utilizar correctamente la indumentaria folclórica correspondiente.

Presentarse en el lugar de concentración una hora y treinta minutos antes de la salida asignada.

Respetar el orden y la posición establecidos por los organizadores.

Evitar detener el desarrollo del desfile.

Mantener comunicación con el guía o enlace designado por la ATP.

El documento también establece que el incumplimiento del orden de participación asignado puede ocasionar que la delegación no pueda participar en la edición de 2028.

¿Cuándo y dónde será el Desfile de las Mil Polleras 2027?

El Desfile de las Mil Polleras 2027 se realizará el sábado 16 de enero en Las Tablas, provincia de Los Santos.

La actividad busca promover las tradiciones panameñas y destacar la pollera como una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural del país.

Las delegaciones interesadas deberán revisar la documentación oficial de la ATP para conocer las condiciones de participación y cumplir con los requisitos establecidos.