MIDES anuncia último pago de 2026: 189,582 beneficiarios cobrarán desde el 16 de noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció la fecha oficial y el calendario operativo para la ejecución del último pago de 2026 correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC)
Contenido de interés: Jubilados y pensionados: ¿Quiénes podrían recibir hasta B/.200 en bonos durante diciembre?
Calendario oficial del último pago del MIDES (Noviembre y Diciembre 2026)
La distribución del beneficio social se estructurará en dos etapas según el tipo de población y la ubicación geográfica:
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Pago por Tarjeta Clave Social: Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2026.
Pago en Áreas de Difícil Acceso (Plan Piloto/Efectivo): Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2026.
Las autoridades ratificaron que estas fechas corresponden al cierre del ciclo de transferencias pautado para la vigencia fiscal 2026.
Aclaración oficial sobre la modalidad de cobro: Tarjeta Clave Social vs. PUNCH
Ante las consultas de los usuarios, el MIDES aclaró la vía de acreditación para los beneficiarios:
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Modalidad confirmada: El desembolso para las personas que cobran por medio de plástico bancario se efectuará de forma directa en la Tarjeta Clave Social.
Plataforma PUNCH: Se reitera que este pago no se realizará mediante la plataforma PUNCH, por lo que los beneficiarios deben utilizar sus tarjetas habituales en las redes del sistema Clave y cajeros automáticos del Estado.
Impacto vial y recomendaciones para el cobro en sucursales bancarias
El inicio del periodo de pagos el próximo 16 de noviembre incrementará el flujo peatonal y vehicular en las inmediaciones de los centros urbanos y entidades bancarias:
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Afluencia en la Caja de Ahorros y Banco Nacional: Se prevé mayor concentración de usuarios en sucursales clave del centro urbano (como Calidonia, El Hatillo y Vía España). Se aconseja acudir de forma escalonada para evitar filas prolongadas.
Conexión en Transporte Público: Para trasladarse a las sucursales bancarias en la capital, se sugiere el uso de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Panamá, evitando el tráfico sobre las arterias con ajustes viales.
Prevención de fraudes: En concordancia con los avisos de seguridad bancaria, se recuerda a los adultos mayores y tutores de los programas que ninguna institución llama por teléfono para solicitar claves, pins o comisiones para la entrega de estos fondos.