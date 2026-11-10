Panamá Nacionales -  10 de noviembre de 2026 - 14:30

MIDES anuncia último pago de 2026: 189,582 beneficiarios cobrarán desde el 16 de noviembre

El MIDES realizará el último pago de 2026 a 189,582 beneficiarios de sus programas sociales, del 16 de noviembre al 4 de diciembre. Conozca las fechas.

Pago del MIDES

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El desembolso gubernamental abarcará un total de 189,582 beneficiarios en todo el territorio nacional, desembolsando una partida presupuestaria que asciende a B/.55,248,870.00.

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Calendario oficial del último pago del MIDES (Noviembre y Diciembre 2026)

La distribución del beneficio social se estructurará en dos etapas según el tipo de población y la ubicación geográfica:

  • Pago por Tarjeta Clave Social: Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2026.

  • Pago en Áreas de Difícil Acceso (Plan Piloto/Efectivo): Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2026.

Las autoridades ratificaron que estas fechas corresponden al cierre del ciclo de transferencias pautado para la vigencia fiscal 2026.

Aclaración oficial sobre la modalidad de cobro: Tarjeta Clave Social vs. PUNCH

Ante las consultas de los usuarios, el MIDES aclaró la vía de acreditación para los beneficiarios:

  • Modalidad confirmada: El desembolso para las personas que cobran por medio de plástico bancario se efectuará de forma directa en la Tarjeta Clave Social.

  • Plataforma PUNCH: Se reitera que este pago no se realizará mediante la plataforma PUNCH, por lo que los beneficiarios deben utilizar sus tarjetas habituales en las redes del sistema Clave y cajeros automáticos del Estado.

Impacto vial y recomendaciones para el cobro en sucursales bancarias

El inicio del periodo de pagos el próximo 16 de noviembre incrementará el flujo peatonal y vehicular en las inmediaciones de los centros urbanos y entidades bancarias:

  • Afluencia en la Caja de Ahorros y Banco Nacional: Se prevé mayor concentración de usuarios en sucursales clave del centro urbano (como Calidonia, El Hatillo y Vía España). Se aconseja acudir de forma escalonada para evitar filas prolongadas.

  • Conexión en Transporte Público: Para trasladarse a las sucursales bancarias en la capital, se sugiere el uso de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Panamá, evitando el tráfico sobre las arterias con ajustes viales.

  • Prevención de fraudes: En concordancia con los avisos de seguridad bancaria, se recuerda a los adultos mayores y tutores de los programas que ninguna institución llama por teléfono para solicitar claves, pins o comisiones para la entrega de estos fondos.

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