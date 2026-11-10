MIDES anuncia último pago de 2026: 189,582 beneficiarios cobrarán desde el 16 de noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció la fecha oficial y el calendario operativo para la ejecución del último pago de 2026 correspondiente a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC)

El desembolso gubernamental abarcará un total de 189,582 beneficiarios en todo el territorio nacional, desembolsando una partida presupuestaria que asciende a B/.55,248,870.00.

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Calendario oficial del último pago del MIDES (Noviembre y Diciembre 2026)

La distribución del beneficio social se estructurará en dos etapas según el tipo de población y la ubicación geográfica:

Pago por Tarjeta Clave Social: Del lunes 16 al viernes 27 de noviembre de 2026 .

Pago en Áreas de Difícil Acceso (Plan Piloto/Efectivo): Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2026.

Las autoridades ratificaron que estas fechas corresponden al cierre del ciclo de transferencias pautado para la vigencia fiscal 2026.

Aclaración oficial sobre la modalidad de cobro: Tarjeta Clave Social vs. PUNCH

El Ministerio de Desarrollo Social (@midespanama) realizará el último pago del 2026 de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre, a un total de 189,582 beneficiarios.



Este pago abarca los programas Red de… pic.twitter.com/rUQFia6WDO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

Ante las consultas de los usuarios, el MIDES aclaró la vía de acreditación para los beneficiarios:

Modalidad confirmada: El desembolso para las personas que cobran por medio de plástico bancario se efectuará de forma directa en la Tarjeta Clave Social .

Plataforma PUNCH: Se reitera que este pago no se realizará mediante la plataforma PUNCH, por lo que los beneficiarios deben utilizar sus tarjetas habituales en las redes del sistema Clave y cajeros automáticos del Estado.

Impacto vial y recomendaciones para el cobro en sucursales bancarias

El inicio del periodo de pagos el próximo 16 de noviembre incrementará el flujo peatonal y vehicular en las inmediaciones de los centros urbanos y entidades bancarias: