Terremoto en Panamá: MIDES identifica a más de 21 mil personas afectadas

MIDES identifica a más de 21 mil personas afectadas del terremoto.

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) informó que, hasta el 4 de noviembre de 2026, ha aplicado 7,009 Fichas Básicas de Emergencia Social (FIBES) en hogares donde residen 21,345 personas, como parte de las acciones de atención a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y sus múltiples réplicas.

Los equipos técnicos de la institución continúan realizando visitas a comunidades de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas para identificar las necesidades de las familias, registrar las pérdidas materiales y coordinar la entrega de asistencia.

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De acuerdo con el MIDES, las jornadas diarias han permitido levantar entre 335 y 990 fichas, mediante recorridos en viviendas, albergues y otros lugares donde permanecen las personas afectadas.

De acuerdo con el MIDES, las jornadas diarias han permitido levantar entre 335 y 990 ficha. Cortesía

Terremoto en Panamá: ¿Cuántas fichas de emergencia se han levantado por provincia?

El MIDES detalló que las 7,009 fichas aplicadas hasta el 4 de noviembre se distribuyen de la siguiente manera:

Los Santos: 2,378 fichas.

Veraguas: 1,642 fichas.

Coclé: 1,586 fichas.

Herrera: 1,403 fichas.

Los Santos concentra la mayor cantidad de registros, seguida de Veraguas, Coclé y Herrera.

Las fichas corresponden a hogares donde residen 21,345 personas, cuyos datos permitirán orientar las intervenciones de las instituciones encargadas de atender la emergencia.

¿Qué es la Ficha Básica de Emergencia Social del MIDES?

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó que la FIBES es un cuestionario breve y digital que permite recopilar información georreferenciada sobre las condiciones de las familias afectadas.

Mediante esta herramienta se registran datos como:

Cantidad de personas que integran cada hogar.

Presencia de adultos mayores.

Personas con discapacidad.

Pérdidas materiales ocasionadas por el terremoto.

Principales necesidades de las familias.

Ayudas recibidas de instituciones y organizaciones.

Cada hogar recibe un número de identificación que permite documentar las asistencias entregadas y dar seguimiento a las necesidades que todavía no han sido atendidas.

La cédula de identidad también se utiliza como dato clave para cruzar información entre los registros institucionales y evitar duplicidades.

MIDES identificó a 11,198 personas que encabezan hogares. MIDES

MIDES coordina entrega de ayuda y apoyo psicológico a familias afectadas

La titular del MIDES destacó que las acciones desarrolladas incluyen el levantamiento de información, la entrega de artículos de primera necesidad y el acompañamiento psicológico de las personas afectadas.

La ministra también informó que se han coordinado acciones con el Despacho de la Primera Dama y organismos internacionales para facilitar carpas a las familias que han decidido permanecer cerca de sus viviendas.

Como parte de las labores de campo, el director general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) acompañó a los equipos del MIDES durante la aplicación de las fichas en Sabana Grande, provincia de Los Santos.

MIDES cruza información de familias afectadas con programas sociales

La institución también informó que está integrando los datos recopilados mediante distintas plataformas y registros de emergencia, entre ellos Panamá Conecta, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Articula Panamá, Ayuda Panamá, Ponte en Algo, el Centro de Acopio de ESRI y la Cruz Roja.

De ese universo, el MIDES identificó a 11,198 personas que encabezan hogares y cuentan con cédula válida en su Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), lo que representa aproximadamente el 64 % de los registros considerados en el cruce de información.

La institución aclaró que figurar en el RENAB no significa necesariamente recibir actualmente una transferencia económica, ya que el registro también incluye solicitudes de inscripción, antiguos beneficiarios y personas que forman parte de hogares registrados.

Del total identificado, 3,311 corresponden a beneficiarios directos de programas de Transferencias Monetarias Condicionadas o representantes legales de personas beneficiarias, según la planilla del cuarto pago de 2026.

El MIDES indicó que continuará con el levantamiento de información en las provincias afectadas para identificar las necesidades pendientes y orientar la asistencia a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.