MIDES entrega carpas a familias que perdieron sus casas por el terremoto en Coclé y Veraguas

Ministra del MIDES entrega carpas a familias afectadas por el terremoto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) inició la entrega de carpas familiares a personas que perdieron sus viviendas durante el terremoto en Panamá, como una alternativa de alojamiento temporal para los damnificados de las provincias de Coclé y Veraguas. La institución también informó que 5,735 personas permanecen en 154 albergues temporales.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó que las carpas fueron donadas por organismos internacionales y gestionadas a través del Despacho de la Primera Dama. Estos insumos permitirán brindar resguardo temporal a las familias que desean regresar a sus comunidades, aunque sus viviendas hayan quedado completamente destruidas.

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¿En qué comunidades de Coclé se entregan las carpas familiares?

Según el MIDES, la atención en Coclé contempla los siguientes corregimientos:

Penonomé Cabecera.

El Coco.

Río Grande.

Toza.

Pocrí.

La entrega también se desarrolla en la provincia de Veraguas, aunque el comunicado no especifica los corregimientos beneficiados.

La institución señaló que mantiene la distribución de insumos de primera necesidad, así como la atención social y orientación psicológica a las familias afectadas.

Estas acciones se realizan en coordinación con otras entidades encargadas de impulsar soluciones habitacionales permanentes.

MIDES reporta 5,735 personas en albergues temporales tras el terremoto

De acuerdo con el informe divulgado el 25 de octubre, los equipos técnicos del MIDES identificaron 154 albergues temporales distribuidos en seis provincias y la comarca Ngäbe-Buglé, donde permanecen 1,381 familias, integradas por 5,735 personas.

En Veraguas se contabilizan 43 albergues, que atienden a 713 familias y 3,166 personas. Entre los damnificados se encuentran 125 niños de 0 a 4 años, 425 menores de 5 a 17 años, 14 personas con discapacidad y 257 adultos mayores de 60 años.

Mientras tanto, en Coclé se registran cuatro albergues temporales con 40 familias y 136 personas. De ellas, 13 son niños de 0 a 4 años, 47 tienen entre 5 y 17 años, cinco son personas con discapacidad y 13 son adultos mayores de 60 años.

El MIDES reiteró que continuará brindando acompañamiento a las familias damnificadas mientras avanzan las gestiones para ofrecer soluciones habitacionales permanentes.