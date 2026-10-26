MiAmbiente: desplegará más de 950 funcionarios en áreas protegidas durante los días libres

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) pondrá en marcha un operativo del 30 de octubre al 11 de noviembre para reforzar la conservación de los recursos naturales y la seguridad de los visitantes en las áreas protegidas del país.

La medida contará con más de 950 funcionarios, entre ellos 625 guardaparques, quienes estarán desplegados para orientar a los visitantes, vigilar las áreas protegidas y promover el cumplimiento de las normas ambientales durante los días libres de noviembre.

Disney Fajardo, jefe de los parques nacionales Soberanía, hizo un llamado a nativos y extranjeros para que disfruten de estos espacios naturales de manera responsable y contribuyan a su conservación.

Recomendaciones para visitar las áreas protegidas

MiAMBIENTE recomienda a las personas que planean visitar parques nacionales y otras áreas protegidas durante los próximos días libres tomar en cuenta las siguientes medidas:

Consultar fuentes oficiales: verificar la información sobre horarios, tarifas, accesos y condiciones de visita en los canales oficiales y el sitio web de MiAMBIENTE.

Acudir a las sedes administrativas: al llegar al área protegida, dirigirse al personal autorizado para recibir orientación sobre los senderos, las normas y las medidas de seguridad.

Cumplir con el registro de visitantes: seguir el procedimiento establecido por los funcionarios antes de ingresar al área protegida.

Realizar el pago por medios electrónicos: según la información suministrada, los pagos se efectuarán en línea y no se aceptará efectivo. Se recomienda confirmar previamente el procedimiento correspondiente al sitio que se desea visitar.

“Nosotros recomendamos a todos nuestros visitantes que primero tengan la información de fuente segura en las redes sociales y la página web del Ministerio de Ambiente, o si no, cuando se dirijan a las áreas protegidas vayan a las sedes administrativas, ahí está el personal del… pic.twitter.com/VFVKDhfszP — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

MiAMBIENTE refuerza la seguridad y la conservación ambiental

El operativo busca fortalecer la vigilancia y la atención en las áreas protegidas durante un periodo en el que se espera la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Las autoridades reiteran la importancia de respetar las indicaciones de los guardaparques, mantenerse en los senderos autorizados y evitar acciones que puedan afectar la flora, la fauna y los ecosistemas.

MiAMBIENTE exhorta a la población a planificar sus visitas con anticipación, informarse por canales oficiales y cumplir con las medidas establecidas para disfrutar de los espacios naturales de manera segura y responsable.