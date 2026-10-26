Sin agua en Colón: Canal de Panamá anuncia suspensión del servicio el miércoles 28 de octubre

Los residentes del corregimiento de Escobal, en la provincia de Colón , deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal del suministro de agua potable anunciada por el Canal de Panamá para el miércoles 28 de octubre de 2026. La interrupción se extenderá durante tres horas debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de la comunidad.

Según la entidad, estas labores tienen como objetivo garantizar el funcionamiento de las instalaciones y contribuir a la continuidad y calidad del servicio de agua potable.

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¿A qué hora se suspenderá el agua potable en Escobal?

De acuerdo con la información divulgada, el mantenimiento se realizará bajo el siguiente horario:

Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026.

Inicio de la suspensión: 10:00 a.m.

Finalización prevista: 1:00 p.m.

Duración estimada: Tres horas.

Área afectada: Escobal y los sectores abastecidos por su planta potabilizadora, en la Costa Abajo de Colón.

El @canaldepanama informa que este miércoles 28 de octubre realizará trabajos preventivos en la potabilizadora de Escobal, en la provincia de Colón, por lo que suspenderá temporalmente el suministro de agua potable. pic.twitter.com/mibGTWPy2d — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

Recomendaciones para los residentes ante la suspensión del agua

Se recomienda a los residentes almacenar con anticipación el agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas durante la interrupción del suministro.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Reservar agua potable en recipientes limpios y debidamente tapados.

Almacenar suficiente agua para beber, preparar alimentos y realizar labores de higiene.

Utilizar de manera responsable las reservas durante el mantenimiento.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre el restablecimiento del servicio.

La suspensión está programada hasta la 1:00 p.m.; sin embargo, el restablecimiento de la presión del agua podría variar según las condiciones de la red de distribución.