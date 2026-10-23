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Portobeleños celebran la restauración de la Iglesia de San Felipe

Los portobeleños expresan su orgullo al ver los avances en la restauración de la Iglesia de San Felipe, un templo emblemático de la historia y la devoción al Cristo Negro. Casilda Alcázar, devota del Nazareno, manifestó su agradecimiento al presidente José Raúl Mulino por tomar en cuenta a la comunidad e impulsar trabajos que contribuyen a conservar su patrimonio cultural y religioso.