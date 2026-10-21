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Restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo presenta 58% de avance

Los trabajos de restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo presentan 58% de avance a la fecha. “Estamos muy bien en tiempo, el tiempo previsto para terminar la iglesia, inaugurarla y entregarla es el 15 de enero, casi prácticamente 4 meses antes del tiempo establecido. Ahora mismo estamos en un trabajo muy importante que es salvar las 8 columnas de níspero originales de la iglesia”, detalló Ricardo Gago, encargado del proyecto de restauración.