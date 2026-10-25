Azuero Nacionales -  25 de octubre de 2026 - 14:15

Sismo en Azuero: Gobierno busca culminar la remoción de escombros de edificios colapsados

José Ramón Icaza informó que el Gobierno busca culminar la remoción de escombros de las edificaciones colapsadas tras el sismo en Azuero.

Continúan las labores tras el sismo en Azuero

Continúan las labores tras el sismo en Azuero

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, manifestó que el Gobierno busca culminar el proceso de remoción de escombros de las edificaciones que colapsaron tras el sismo registrado en la región de Azuero.

Las labores forman parte de las acciones posteriores al movimiento telúrico que afectó esta región de Panamá. Sin embargo, no se precisó una fecha para completar los trabajos.

Continúan las labores tras el sismo en Azuero

La remoción de escombros es una de las tareas necesarias para avanzar en la atención de las áreas afectadas por el terremoto.

Hasta el momento, la información suministrada no detalla cuántas edificaciones permanecen pendientes de limpieza ni el porcentaje de avance de los trabajos.

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