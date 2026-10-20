UTP anuncia regreso a clases virtuales en Veraguas este 21 de octubre; Azuero sigue con suspensión

La Universidad Tecnológica de Panamá ( UTP ) informó que los estudiantes del Centro Regional de Veraguas retomarán las clases en modalidad virtual a partir de este miércoles 21 de octubre de 2026, tras la suspensión de actividades académicas provocada por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. Sin embargo, en el Centro Regional de Azuero, ubicado en una de las zonas más afectadas por el movimiento sísmico, las clases continuarán suspendidas.

La institución también anunció que realizará una encuesta para conocer las condiciones de los estudiantes y determinar sus posibilidades de incorporarse a las actividades académicas virtuales.

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¿Cómo serán las clases de la UTP en Veraguas y Azuero?

De acuerdo con la Universidad Tecnológica de Panamá, las disposiciones para ambos centros regionales son las siguientes:

UTP Veraguas: las clases se reanudarán de manera virtual el miércoles 21 de octubre.

UTP Azuero: las actividades académicas permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.

La universidad no ha anunciado una fecha para el retorno a las clases presenciales en Veraguas ni para la reanudación de las actividades académicas en Azuero.

UTP realizará encuesta sobre conectividad y equipos de los estudiantes

La institución explicó que en los próximos días aplicará una encuesta para conocer las condiciones de los estudiantes, especialmente de aquellos afectados por el terremoto.

El levantamiento de información permitirá identificar aspectos como:

Disponibilidad de computadoras u otros equipos tecnológicos.

Acceso a internet y condiciones de conectividad.

Posibilidades de incorporarse a las clases virtuales.

Según la UTP, la encuesta estará dirigida a conocer la situación de los estudiantes, particularmente en cuanto a disponibilidad de equipos, conectividad y posibilidades de incorporarse a clases virtuales.

Retorno académico tras el terremoto del 9 de octubre

El terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre provocó la suspensión de actividades académicas como parte de las medidas preventivas adoptadas en Panamá.

Con el paso de los días, las autoridades educativas han anunciado la reanudación progresiva de las clases en las regiones donde existen condiciones para hacerlo.

En el caso de la UTP, el regreso virtual en Veraguas permitirá retomar las actividades académicas, mientras que en Azuero se mantiene la suspensión debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo.