¿Por qué el sismo de 7.5 no causó daños mayores en la capital? Ingeniero de la UTP lo explica

El ingeniero especialista en estructuras de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ramiro Vargas, explicó que la profundidad de un terremoto es uno de los factores que determinan cómo se propagan las ondas sísmicas y afectan las edificaciones. Tras el sismo de magnitud 7.5 en Panamá , advirtió sobre la importancia de evaluar las estructuras dañadas ante la posibilidad de nuevas réplicas.

¿Por qué la profundidad del sismo influye en los daños?

Vargas explicó que la magnitud no es el único elemento que determina el comportamiento de una estructura durante un terremoto. También influyen la profundidad del movimiento sísmico, la distancia al epicentro y las características de las edificaciones.

Sismo en Panamá | “No solamente la magnitud es importante en el comportamiento de las estructuras, un rol importante también es la profundidad a la que se produce el sismo”, el ingeniero especialista en estructuras de la @utppanama, Ramiro Vargas, explicó las razones científicas… pic.twitter.com/49cElvH6dv — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

Según el especialista, el terremoto registrado en la península de Azuero ocurrió a una profundidad aproximada de 12 kilómetros, mientras que otro evento sísmico registrado en Colombia tuvo una profundidad cercana a los 108 kilómetros.

El ingeniero señaló que las ondas sísmicas pierden intensidad a medida que se propagan. De acuerdo con análisis preliminares del programa de instrumentación sísmica de la UTP, las aceleraciones registradas cerca del epicentro fueron considerablemente mayores que las observadas en la ciudad de Panamá.

Vargas indicó que los instrumentos registraron aceleraciones cercanas al 50 % y 60 % de la gravedad en la zona próxima al epicentro, frente a valores aproximados de entre 4 % y 9 % en la capital.

¿Es normal que los edificios se muevan durante un terremoto?

Sismo en Panamá | “También hay que tomar en cuenta la exposición en la zona cercana al epicentro, realmente en la península de Azuero no hay una concentración de viviendas y personas como podrían haber en otros lugares decir por ejemplo David, Changuinola, Ciudad de Panamá, eso… pic.twitter.com/PfRnsRivQD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

El especialista aclaró que las estructuras pueden presentar movimientos y determinados daños durante un sismo sin que ello implique necesariamente un fallo estructural.

“Las estructuras no se diseñan para no presentar daños ni movimientos durante un sismo, es normal que las estructuras se muevan, es normal que las estructuras vibren con el sismo, lo que no deben es colapsar”, explicó.

Vargas señaló que este principio forma parte de la ingeniería sísmica, que busca que las edificaciones puedan disipar energía mediante mecanismos de daño controlado.

¿Por qué es importante inspeccionar las viviendas después del sismo?

El ingeniero destacó que las viviendas unifamiliares figuran entre las edificaciones vulnerables ante los movimientos sísmicos, especialmente cuando presentan deficiencias estructurales.

Sismo en Panamá | El ingeniero especialista en estructuras de la @utppanama, Ramiro Vargas, explicó que la profundidad de un sismo tiene una influencia fundamental en cómo se recibe la onda sísmica a nivel de estructuras, y el impacto que pueden tener las réplicas sobre viviendas… pic.twitter.com/n3dG8ea1sR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

También señaló que la menor concentración de población en algunas áreas cercanas al epicentro, en comparación con ciudades más pobladas, es un factor importante al evaluar la exposición de las personas.

Ante las réplicas, Vargas insistió en la necesidad de realizar inspecciones técnicas para conocer el estado de las construcciones afectadas.

“Por eso la inspección en estos momentos es crítica para dictaminar en qué situación se encuentran, qué medidas inmediatas se deben tomar”, expresó.

La evaluación de especialistas permite identificar daños y determinar las medidas necesarias antes de volver a utilizar una estructura afectada.