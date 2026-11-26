La Mordida continuó su cobertura desde República Dominicana como el único medio panameño presente en La Casa de Alofoke 3, donde tuvo la oportunidad de conversar con el creador del programa, "La Insuperable" y "Karol Alcendra", quienes compartieron detalles sobre sus vínculos con Panamá y sus expectativas del reality.
La Insuperable expresa su cariño por Panamá
Durante su llegada a la alfombra roja de La Casa de Alofoke 3, la artista dominicana La Insuperable también manifestó su cariño por Panamá y aseguró que espera visitar nuevamente el país. Asimismo, dedicó unas palabras a los nuevos participantes del reality, aconsejándoles dejar de lado sus personajes y mostrarse tal como son.
¿Karol Alcendra participará en un reality en Panamá?
Por su parte, Karol Alcendra sorprendió al revelar a La Mordida que ya fue contactada para participar en un reality show en Panamá, aunque todavía no ha tomado una decisión. Además, aconsejó a los nuevos integrantes de La Casa de Alofoke que disfruten al máximo cada momento de su experiencia dentro del programa.
¿Qué es La Casa de Alofoke?
La Casa de Alofoke es un reality show creado por el empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, que reúne a artistas, influencers, humoristas y otras figuras del entretenimiento para convivir bajo un mismo techo, mientras son grabados las 24 horas del día.
Su tercera temporada inició el lunes 23 de noviembre de 2026 y está prevista para culminar el 2 de enero de 2027, tras 41 días de convivencia, retos, actividades musicales y experiencias que podrán seguirse gratuitamente a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show.
¿Quiénes son los participantes de La Casa de Alofoke 3?
Esta edición reúne a personalidades del entretenimiento de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, España, Colombia, Perú, Honduras y Nicaragua, entre otros países.
El elenco anunciado para esta tercera temporada incluye a:
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Monchy Cadena
Rony Alca
Germán Gualey
Manuel Conet
Las Mellas
Edward Cruz
Alondra Carvajal, conocida como Londy
Nesi PR
Víctor Baujour, conocido como Las Ocurrencias de Víctor
Héctor Poncelas
El Tal Bororo
Ely La Bella
Placi
Pouzi
Kerry Kambell
Salma Flores
Serpiente Venenosa
Vanessa Valcárcel
Supremo