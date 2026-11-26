La Mordida continuó su cobertura desde República Dominicana como el único medio panameño presente en La Casa de Alofoke 3 , donde tuvo la oportunidad de conversar con el creador del programa, "La Insuperable" y "Karol Alcendra", quienes compartieron detalles sobre sus vínculos con Panamá y sus expectativas del reality.

Santiago Matías, conocido como Alofoke y creador del reality show, conversó por primera vez con La Mordida sobre esta tercera edición. Aprovechó la oportunidad para enviar un saludo a Panamá y expresó su deseo de que los panameños disfruten del programa.

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La Insuperable expresa su cariño por Panamá

Durante su llegada a la alfombra roja de La Casa de Alofoke 3, la artista dominicana La Insuperable también manifestó su cariño por Panamá y aseguró que espera visitar nuevamente el país. Asimismo, dedicó unas palabras a los nuevos participantes del reality, aconsejándoles dejar de lado sus personajes y mostrarse tal como son.

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¿Karol Alcendra participará en un reality en Panamá?

Por su parte, Karol Alcendra sorprendió al revelar a La Mordida que ya fue contactada para participar en un reality show en Panamá, aunque todavía no ha tomado una decisión. Además, aconsejó a los nuevos integrantes de La Casa de Alofoke que disfruten al máximo cada momento de su experiencia dentro del programa.

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¿Qué es La Casa de Alofoke?

La Casa de Alofoke es un reality show creado por el empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, que reúne a artistas, influencers, humoristas y otras figuras del entretenimiento para convivir bajo un mismo techo, mientras son grabados las 24 horas del día.

Su tercera temporada inició el lunes 23 de noviembre de 2026 y está prevista para culminar el 2 de enero de 2027, tras 41 días de convivencia, retos, actividades musicales y experiencias que podrán seguirse gratuitamente a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show.

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¿Quiénes son los participantes de La Casa de Alofoke 3?

Esta edición reúne a personalidades del entretenimiento de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, España, Colombia, Perú, Honduras y Nicaragua, entre otros países.

El elenco anunciado para esta tercera temporada incluye a: