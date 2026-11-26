Ministerio Público impulsa una campaña para prevenir la violencia contra la mujer.

La violencia contra la mujer continúa siendo motivo de preocupación en Panamá. Hasta octubre de 2026 se han registrado 21 femicidios, siete más que en el mismo periodo de 2025, además de más de 15 mil denuncias relacionadas con este tipo de violencia.

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En este contexto, el Ministerio Público lanzó el pasado 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la campaña denominada ''La violencia crece cuando nadie la ve'', con el objetivo de promover la identificación de las señales de alerta y fomentar la denuncia.

¿Cómo identificar las señales de violencia?

La fiscal superior Ledye Machuca destacó la importancia de reconocer las conductas de una persona agresora, especialmente aquellas que pueden pasar inadvertidas al inicio de una relación.

Entre las señales de alerta mencionó el aislamiento, el control sobre el dinero, las restricciones para compartir con familiares y amigos, así como las conductas de control sobre las decisiones y actividades de la pareja.

Machuca explicó que identificar estas señales a tiempo es fundamental para prevenir situaciones que pueden poner en peligro la vida de una mujer.

Prevención de la violencia debe comenzar en las familias y escuelas

La fiscal superior señaló que el Ministerio Público apuesta por fortalecer la prevención, no solamente desde las instituciones, sino también desde los centros educativos y los hogares.

En ese sentido, resaltó la importancia de promover valores, enseñar a controlar la ira e identificar conductas que pueden afectar la convivencia, con el propósito de construir relaciones sanas y libres de violencia.

También destacó la importancia de que las víctimas puedan acercarse a las redes de apoyo, denunciar y contar con canales seguros para recibir atención psicológica y acompañamiento.

¿Qué protección recibe una mujer cuando presenta una denuncia?

Uno de los aspectos que genera preocupación es la seguridad de las mujeres que, incluso después de denunciar a sus agresores y contar con medidas de alejamiento, continúan expuestas a situaciones de riesgo.

Sobre este tema, Machuca explicó que existen diferentes medidas de protección que pueden aplicarse de acuerdo con cada caso.

Entre ellas mencionó:

Suspensión del porte de armas: como medida para reducir los riesgos de agresión.

Desalojo del domicilio: cuando las circunstancias del caso lo ameritan.

Medidas de alejamiento: para evitar el acercamiento del presunto agresor a la víctima.

La fiscal resaltó que, además de establecer estas medidas, es fundamental garantizar su seguimiento y cumplimiento.

Asimismo, recomendó que las mujeres que se sientan en peligro se acerquen a la Policía Nacional o a los centros de atención y apoyo para recibir orientación y protección.

“Actualmente se está trabajando una iniciativa gubernamental que está liderada por el Ministerio de Seguridad y en la cual el Ministerio Público también tiene una participación activa, con el propósito de implementar el brazalete como una medida de protección, que ya se había… pic.twitter.com/fVflkFGpcr — Telemetro Reporta (@TReporta) November 26, 2026

La prevención y la denuncia son fundamentales

Aunque las campañas buscan generar conciencia, las cifras de femicidios y denuncias reflejan que la violencia contra las mujeres continúa siendo un desafío para el país.

Por ello, el Ministerio Público insiste en la necesidad de reconocer las señales de alerta, fortalecer las redes de apoyo y promover la denuncia, así como la participación de las familias, las escuelas y las instituciones en la prevención.

La campaña ''La violencia crece cuando nadie la ve'' busca precisamente que estas conductas no sean ignoradas y que las víctimas encuentren acompañamiento antes de que la violencia escale a consecuencias irreparables.