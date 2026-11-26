Conozca la nueva tabla de precios de la gasolina en Panamá.

A partir de este viernes 27 de noviembre de 2026, los precios de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como del diésel bajo en azufre, registrarán una disminución en Panamá, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

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En las provincias de Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos costará B/.1.125, mientras que la de 91 octanos tendrá un precio de B/.1.004. Por su parte, el diésel bajo en azufre se venderá a B/.1.300 por litro.

La reducción será de 11 centavos para la gasolina de 95 octanos, 10 centavos para la de 91 octanos y 13 centavos para el diésel.

Tabla de precios del combustible por región

Estos son los precios por litro que estarán vigentes del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2026:

Panamá y Colón:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.125

Gasolina de 91 octanos: B/.1.004

Diésel: B/.1.300

Arraiján y La Chorrera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.128

Gasolina de 91 octanos: B/.1.006

Diésel: B/.1.302

Antón:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.131

Gasolina de 91 octanos: B/.1.009

Diésel: B/.1.305

Penonomé, Aguadulce y Divisa:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.133

Gasolina de 91 octanos: B/.1.012

Diésel: B/.1.308

Chitré y Santiago:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.139

Gasolina de 91 octanos: B/.1.017

Diésel: B/.1.313

Las Tablas:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.141

Gasolina de 91 octanos: B/.1.020

Diésel: B/.1.316

David:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.147

Gasolina de 91 octanos: B/.1.025

Diésel: B/.1.321

Frontera y Boquete:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.149

Gasolina de 91 octanos: B/.1.028

Diésel: B/.1.324

Volcán:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.152

Gasolina de 91 octanos: B/.1.030

Diésel: B/.1.326

Cerro Punta:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.154

Gasolina de 91 octanos: B/.1.033

Diésel: B/.1.329

Puerto Armuelles:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.157

Gasolina de 91 octanos: B/.1.036

Diésel: B/.1.331

Changuinola:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.176

Gasolina de 91 octanos: B/.1.054

Diésel: B/.1.350

Los precios del combustible registrarán una baja a partir de este viernes 27 de noviembre, confirmó la Secretaría Nacional de Energía.



En las provincias de Panamá y Colón la gasolina de 95 octanos costará B/.1.125 (bajará 11 centavos), la gasolina de 91 octanos B/.1.004… pic.twitter.com/1LNL4OFQo5 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2026

¿Dónde es más barato llenar el tanque?

De acuerdo con los precios establecidos, las provincias de Panamá y Colón registran los costos más bajos por litro para los tres tipos de combustible incluidos en la tabla.

En contraste, Changuinola presenta los precios más elevados, con B/.1.176 para la gasolina de 95 octanos, B/.1.054 para la de 91 octanos y B/.1.350 para el diésel.

Los nuevos precios representan un alivio para los conductores y transportistas, quienes podrán aprovechar esta reducción durante las próximas dos semanas.