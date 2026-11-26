A partir de este viernes 27 de noviembre de 2026, los precios de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como del diésel bajo en azufre, registrarán una disminución en Panamá, según informó la Secretaría Nacional de Energía.
En las provincias de Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos costará B/.1.125, mientras que la de 91 octanos tendrá un precio de B/.1.004. Por su parte, el diésel bajo en azufre se venderá a B/.1.300 por litro.
La reducción será de 11 centavos para la gasolina de 95 octanos, 10 centavos para la de 91 octanos y 13 centavos para el diésel.
Tabla de precios del combustible por región
Estos son los precios por litro que estarán vigentes del 27 de noviembre al 11 de diciembre de 2026:
Panamá y Colón:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.125
Gasolina de 91 octanos: B/.1.004
Diésel: B/.1.300
Arraiján y La Chorrera:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.128
Gasolina de 91 octanos: B/.1.006
Diésel: B/.1.302
Antón:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.131
Gasolina de 91 octanos: B/.1.009
Diésel: B/.1.305
Penonomé, Aguadulce y Divisa:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.133
Gasolina de 91 octanos: B/.1.012
Diésel: B/.1.308
Chitré y Santiago:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.139
Gasolina de 91 octanos: B/.1.017
Diésel: B/.1.313
Las Tablas:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.141
Gasolina de 91 octanos: B/.1.020
Diésel: B/.1.316
David:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.147
Gasolina de 91 octanos: B/.1.025
Diésel: B/.1.321
Frontera y Boquete:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.149
Gasolina de 91 octanos: B/.1.028
Diésel: B/.1.324
Volcán:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.152
Gasolina de 91 octanos: B/.1.030
Diésel: B/.1.326
Cerro Punta:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.154
Gasolina de 91 octanos: B/.1.033
Diésel: B/.1.329
Puerto Armuelles:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.157
Gasolina de 91 octanos: B/.1.036
Diésel: B/.1.331
Changuinola:
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.176
Gasolina de 91 octanos: B/.1.054
Diésel: B/.1.350
¿Dónde es más barato llenar el tanque?
De acuerdo con los precios establecidos, las provincias de Panamá y Colón registran los costos más bajos por litro para los tres tipos de combustible incluidos en la tabla.
En contraste, Changuinola presenta los precios más elevados, con B/.1.176 para la gasolina de 95 octanos, B/.1.054 para la de 91 octanos y B/.1.350 para el diésel.
Los nuevos precios representan un alivio para los conductores y transportistas, quienes podrán aprovechar esta reducción durante las próximas dos semanas.