El pronóstico del IMHPA para este jueves incluye lluvias en algunas zonas del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este jueves 26 de noviembre de 2026, con lluvias esporádicas en sectores del Caribe y algunos chubascos en el Pacífico durante la tarde.

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En la vertiente del Caribe se esperan intervalos nublados y lluvias de intensidad moderada, principalmente desde Bocas del Toro hasta Colón. En el resto de esta región podrían registrarse algunos chubascos aislados.

Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico predominarán las condiciones de cielo parcialmente nublado a despejado, aunque no se descartan algunos chubascos, principalmente durante las horas de la tarde.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas?

De acuerdo con el pronóstico del IMHPA, las temperaturas máximas podrían alcanzar:

Vertiente del Pacífico: hasta 35 °C.

Vertiente del Caribe: hasta 31 °C.

Radiación ultravioleta: recomendaciones para la población

El instituto también advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y extremos, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección.

Entre las principales recomendaciones están:

Mantener una buena hidratación.

Utilizar ropa de tejidos frescos.

Protegerse de la exposición directa al sol.

Prestar especial atención al cuidado de las personas más vulnerables.

El pronóstico del IMHPA para este jueves incluye lluvias en algunas zonas del país. @imhpa

Condiciones marítimas y avisos de vigilancia

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene una advertencia para ambos litorales del país, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Además, el IMHPA mantiene avisos de vigilancia por los siguientes fenómenos:

Máximas mareas y fuerte oleaje en el Caribe.

Máximas mareas y fuerte oleaje en el Pacífico.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente a quienes realizan actividades en las zonas costeras.