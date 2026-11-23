El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre las condiciones meteorológicas previstas para este lunes 23 de noviembre de 2026, con posibilidad de aguaceros esporádicos en algunas regiones del país y temperaturas elevadas durante la jornada.

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¿Cómo estará el clima durante la mañana?

En horas de la mañana se esperan aguaceros esporádicos en sectores de la vertiente del Caribe, principalmente en Colón, el norte de Veraguas y el norte de la comarca Ngäbe-Buglé.

En el resto del país predominarán condiciones estables y calurosas, con cielos parcialmente nublados a despejados.

¿Dónde se esperan lluvias durante la tarde y noche?

Para horas de la tarde se prevén aguaceros asociados al calentamiento diurno, de corta duración, hacia el sur de Veraguas, Panamá, la región oriental, Colón y las zonas montañosas del occidente del país.

Mientras que, durante la noche, existe la posibilidad de lluvias esporádicas en áreas montañosas y el golfo de Panamá. En el resto del territorio nacional no se esperan eventos lluviosos significativos.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas?

Las temperaturas máximas en la vertiente del Caribe oscilarán entre los 30 °C y 33 °C, mientras que en la vertiente del Pacífico se ubicarán entre los 30 °C y 35 °C.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en las provincias centrales y el occidente del país.

Por otro lado, los índices máximos de radiación ultravioleta alcanzarán niveles entre muy altos y extremos.

¿Cómo estarán las condiciones marítimas?

El Imhpa prevé condiciones marítimas favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Avisos de vigilancia vigentes

Se mantienen vigentes los siguientes avisos de vigilancia:

Temperaturas y sensación térmica elevada.

Altos índices de radiación ultravioleta.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones frente a las altas temperaturas y la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación ultravioleta.