Tres personas fueron aprehendidas en el sector de Amador, corregimiento de Ancón, durante un operativo desarrollado por unidades de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), tras una denuncia por el presunto hurto de varias embarcaciones. Durante las diligencias, las autoridades lograron recuperar parte de las embarcaciones reportadas como hurtadas.

La Policía Nacional informó que uno de los sospechosos también mantiene un requerimiento de las autoridades por el delito de tentativa de homicidio.

Tres personas fueron aprehendidas por unidades de la @policiadepanama y @aeronavalpanama en el sector de Amador, corregimiento de Ancón, tras recibir una denuncia sobre el hurto de varias embarcaciones.



La Policía detalla que durante las diligencias se logró la recuperación de… pic.twitter.com/RDWhRX3KkM — Telemetro Reporta (@TReporta) November 22, 2026

Uno de los aprehendidos es requerido por tentativa de homicidio

La Policía Nacional detalló que, al verificar la situación de los sospechosos, se identificó que uno de ellos mantiene una orden de oficio y es requerido por las autoridades por el delito de tentativa de homicidio.

Los tres aprehendidos y las embarcaciones recuperadas fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y las diligencias correspondientes.