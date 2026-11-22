Tres personas fueron aprehendidas en el sector de Amador, corregimiento de Ancón, durante un operativo desarrollado por unidades de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), tras una denuncia por el presunto hurto de varias embarcaciones. Durante las diligencias, las autoridades lograron recuperar parte de las embarcaciones reportadas como hurtadas.
Uno de los aprehendidos es requerido por tentativa de homicidio
La Policía Nacional detalló que, al verificar la situación de los sospechosos, se identificó que uno de ellos mantiene una orden de oficio y es requerido por las autoridades por el delito de tentativa de homicidio.
Los tres aprehendidos y las embarcaciones recuperadas fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y las diligencias correspondientes.