Con la llegada de las últimas semanas de 2026, los trabajadores panameños se preparan para los días feriados y de descanso obligatorio que restan en noviembre y diciembre. El calendario contempla celebraciones patrias, el Día de las Madres, la Navidad y el Día de Duelo Nacional, cuya conmemoración coincide este año con un domingo.

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¿Cuáles son los días feriados que quedan en noviembre de 2026?

Para noviembre, el último feriado nacional pendiente es:

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Calendario de días feriados de diciembre de 2026

Durante diciembre se contemplan las siguientes fechas:

Martes 8 de diciembre: Día de las Madres.

Domingo 20 de diciembre: Día de Duelo Nacional por la invasión de Estados Unidos a Panamá.

Lunes 21 de diciembre: descanso obligatorio por coincidir el 20 de diciembre con domingo.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Por qué el lunes 21 de diciembre será libre en Panamá?

En 2026, el 20 de diciembre cae domingo, por lo que el descanso obligatorio correspondiente al Día de Duelo Nacional se traslada al lunes 21 de diciembre, conforme a las disposiciones legales aplicables.

La legislación laboral panameña establece que, cuando determinados días de fiesta o duelo nacional coinciden con un domingo, el descanso se traslada al lunes siguiente.

En caso de que un trabajador deba laborar durante un día de descanso obligatorio, deberán aplicarse los recargos salariales correspondientes, según lo establecido en el Código de Trabajo y las condiciones de la relación laboral.