Un sismo de magnitud 4.9 se registró este sábado 21 de noviembre de 2026 en Panamá, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros y se localizó a 46 kilómetros al sur de Santiago, en la provincia de Veraguas.

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¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 4.9 en Panamá?

El Instituto de Geociencias @igcpanamaup reporta sismo de magnitud 4.9 con profundidad de 5 km localizado a 46 km al sur de Santiago. pic.twitter.com/9yYDwLXJdA — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2026

De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto de Geociencias, las características del movimiento sísmico son las siguientes:

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 5 kilómetros.

Ubicación: 46 kilómetros al sur de Santiago, Veraguas.

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

Hasta el momento, no se han proporcionado informes sobre posibles daños materiales o personas afectadas a consecuencia del movimiento sísmico.

Las autoridades científicas mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.