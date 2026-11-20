La Finca Agroturística Doña Rufa, ubicada en la comunidad de La Unión Internacional, corregimiento de Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí , fue reconocida como la Mejor Finca Agroturística de Panamá 2026 por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), gracias a su propuesta que combina producción agrícola, innovación y actividades de ecoturismo.

El reconocimiento fue entregado durante la celebración del Día del Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias, realizada el pasado 8 de octubre en La Pintada, provincia de Coclé.

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Finca Doña Rufa combina cultivos de limón persa y producción de café

Este proyecto familiar inició sus actividades agrícolas en 2002 con el cultivo de limón persa y, como parte de su proceso de diversificación, incorporó cafetales en 2022.

Durante 2026, la finca comenzó a procesar su propio café, una iniciativa que permite agregar valor a su producción y ofrecer a los visitantes una experiencia vinculada con las actividades del campo.

La finca cuenta con la certificación oficial del Programa Nacional de Agroturismo, otorgada por el MIDA.

¿Qué actividades ofrece la Finca Agroturística Doña Rufa en Chiriquí?

Como parte de las visitas de verificación del Programa Nacional de Agroturismo, funcionarios del MIDA recorrieron las instalaciones para constatar los atractivos turísticos y las actividades disponibles.

Entre sus principales espacios se encuentran:

Mirador fotográfico: ofrece vistas panorámicas del entorno natural.

Anfiteatro en el bosque: espacio integrado al paisaje de la finca.

Parque de aventura: cuenta con tirolesa y puentes colgantes.

Zona de hamacas: área destinada al descanso de los visitantes.

Espacios para fogatas y picnic: diseñados para actividades recreativas al aire libre.

Áreas de juegos: permiten disfrutar de actividades en contacto con la naturaleza.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que mantiene visitas periódicas a explotaciones agropecuarias vinculadas con el Programa Nacional de Agroturismo, con el objetivo de verificar las actividades que desarrollan estos establecimientos.