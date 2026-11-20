MOP anuncia cierres parciales en Amador y Balboa.

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) anunció que se implementarán cierres parciales y totales temporales en las vías de Amador y Balboa, como parte de los trabajos del proyecto de Diseño y Construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Las restricciones se realizarán del 18 de noviembre al 29 de diciembre de 2026, en horario nocturno.

De acuerdo con el comunicado oficial, los cierres tendrán una duración aproximada de 10 minutos en distintos puntos del recorrido, debido a la movilización de camiones y equipos modulares entre los campamentos del proyecto.

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¿Cuándo serán los cierres de vías en Amador y Balboa?

El MOP estableció el siguiente período para las intervenciones:

Fecha de inicio: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Fecha de finalización: martes 29 de diciembre de 2026.

Horario: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Duración de los cierres: aproximadamente 10 minutos.

Motivo: traslado de camiones y equipos modulares del proyecto del cuarto puente sobre el Canal.

Las restricciones se aplicarán de manera temporal durante los desplazamientos de los equipos.

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¿Qué vías de Amador y Balboa tendrán cierres temporales?

Según el Ministerio de Obras Públicas, los recorridos se realizarán entre los campamentos de Amador y Balboa, utilizando las siguientes vías:

Avenida Amador: en dirección hacia el Causeway y la Cinta Costera.

Avenida Ascanio Arosemena: en dirección hacia la avenida Emanuel Vergara.

Avenida Arnulfo Arias Madrid: sectores de La Boca, incluidos los accesos al campamento de Balboa.

MOP recomienda precaución a los conductores

El Ministerio de Obras Públicas solicitó a los conductores y usuarios de estas vías respetar la señalización preventiva instalada en las áreas de intervención.

Asimismo, recomendó seguir las indicaciones del personal autorizado y conducir con precaución durante los desplazamientos de los equipos.