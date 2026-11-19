El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el cierre temporal del Parque Nacional Camino de Cruces como medida preventiva ante la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud (Minsa), debido al aumento de casos de malaria en el área de Merca Panamá. La restricción busca proteger la salud de los visitantes y trabajadores del área protegida.

La entidad aclaró que la medida se aplica exclusivamente a las visitas y actividades recreativas dentro del parque, mientras que los guardaparques y demás funcionarios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) continuarán desarrollando sus labores bajo medidas de prevención.

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¿Hasta cuándo permanecerá cerrado el Parque Nacional Camino de Cruces?

MiAmbiente informó que no se ha establecido una fecha de reapertura del Parque Nacional Camino de Cruces.

La institución explicó que la decisión de permitir nuevamente el ingreso de visitantes será evaluada en coordinación con las autoridades sanitarias, una vez que existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas.

¿Qué medidas se aplican en el parque por el aumento de casos de malaria?

Ante la alerta sanitaria, MiAmbiente mantiene jornadas de fumigación y ha reforzado las acciones de prevención y control en el área protegida.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

Fumigación: jornadas para reforzar el control de mosquitos.

Uso de repelentes: aplicación permanente por parte del personal que continúa trabajando en el parque.

Limpieza: mantenimiento de las instalaciones y espacios del área protegida.

Eliminación de criaderos: acciones para reducir los lugares donde puedan reproducirse los mosquitos.

Vigilancia de síntomas: seguimiento de las recomendaciones sanitarias para los funcionarios.

La entidad también indicó que cualquier trabajador que presente síntomas compatibles con la malaria deberá acudir inmediatamente al puesto de salud ubicado en Merca Panamá para recibir atención médica oportuna.

MiAmbiente reiteró que el cierre se mantendrá mientras se evalúan las condiciones sanitarias para reanudar las actividades recreativas en el parque.