Parque Nacional Camino de Cruces: ¿Cuándo reabrirá el Camino de Cruces?

El Parque Nacional Camino de Cruces permanece cerrado temporalmente al público luego de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas este miércoles.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que las condiciones meteorológicas ocasionaron la caída de varios árboles en distintos puntos del área protegida, además de daños en algunas zonas de la sede administrativa del parque.

Senderos y caminos quedaron obstruidos

Las lluvias y los fuertes vientos también provocaron la obstrucción de senderos y caminos utilizados para las labores de patrullaje y la atención de visitantes.

El Parque Nacional Camino de Cruces se encuentra cerrado temporalmente al público, luego de que se registraran afectaciones debido a las fuertes lluvias y ráfagas de viento de este miércoles, las cuales causaron la caída de varios árboles en distintos puntos del área protegida.… pic.twitter.com/27hyMffjWF — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

Ante esta situación, MiAmbiente decidió mantener cerrado temporalmente el acceso a las áreas de uso público mientras se realiza una evaluación de los daños y se ejecutan las labores necesarias para remover los obstáculos y rehabilitar los accesos.

La institución indicó que personal técnico y operativo realizará las inspecciones correspondientes para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las acciones de rehabilitación necesarias.

¿Cuándo reabrirá el Camino de Cruces?

MiAmbiente no estableció por el momento una fecha específica para la reapertura. El acceso a los senderos y espacios de uso público será habilitado una vez que se garantice que las condiciones son seguras para los visitantes.

La medida busca prevenir riesgos mientras continúan las labores de evaluación y recuperación del área afectada.