Parque Nacional Camino de Cruces: ¿Cuándo reabrirá el Camino de Cruces?

El Parque Nacional Camino de Cruces permanece cerrado temporalmente al público luego de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas este miércoles.
Senderos y caminos quedaron obstruidos
Las lluvias y los fuertes vientos también provocaron la obstrucción de senderos y caminos utilizados para las labores de patrullaje y la atención de visitantes.
Ante esta situación, MiAmbiente decidió mantener cerrado temporalmente el acceso a las áreas de uso público mientras se realiza una evaluación de los daños y se ejecutan las labores necesarias para remover los obstáculos y rehabilitar los accesos.
La institución indicó que personal técnico y operativo realizará las inspecciones correspondientes para determinar el alcance de las afectaciones y establecer las acciones de rehabilitación necesarias.
¿Cuándo reabrirá el Camino de Cruces?
MiAmbiente no estableció por el momento una fecha específica para la reapertura. El acceso a los senderos y espacios de uso público será habilitado una vez que se garantice que las condiciones son seguras para los visitantes.
La medida busca prevenir riesgos mientras continúan las labores de evaluación y recuperación del área afectada.