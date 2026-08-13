CSS abrirá agencias este sábado para orientar sobre "Mi Retiro Seguro"

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este sábado 15 de agosto varias de sus agencias administrativas estarán abiertas para brindar atención a los asegurados que necesiten realizar consultas relacionadas con la herramienta "Mi Retiro Seguro" y recibir orientación sobre las opciones disponibles dentro del nuevo sistema de pensiones.

La atención se ofrecerá en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., con el objetivo de que los asegurados puedan aclarar sus dudas y recibir asesoría antes de tomar una decisión sobre su futura pensión de vejez.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La CSS explicó que durante esta jornada especial los usuarios podrán realizar consultas sobre su cuenta individual y recibir orientación sobre las alternativas disponibles dentro del sistema de pensiones.

Puede leer: Estos son los 50 estudiantes seleccionados por la CSS para curso de inteligencia artificial

Agencias de la CSS que no abrirán este sábado

La institución aclaró que esta atención especial no estará disponible en las agencias ubicadas en:

Volcán, Puerto Armuelles y Boquete, en Chiriquí.

Soná, en Veraguas.

La Villa, en Los Santos.

San Carlos y Panamá Pacífico, en Panamá Oeste.

Chepo, en Panamá Este.

CSS recuerda fecha límite

La entidad reiteró que los asegurados tienen derecho a elegir una opción dentro del nuevo sistema de pensiones, de acuerdo con lo establecido en el Texto Único de la Ley 51.

El plazo para realizar esta elección vence el martes 18 de agosto de 2026, por lo que la CSS exhortó a los asegurados a aprovechar los canales de orientación disponibles y tomar una decisión informada.