Mi Retiro Seguro:¿Qué ocurre si no realiza ninguna acción de cambio del sistema de pensión?

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para revisar su situación de jubilación en Mi Retiro Seguro, uno de los puntos que deben tener en cuenta los asegurados es que no tomar una decisión dentro del plazo no significa quedar sin cobertura ni perder automáticamente el derecho a una pensión.
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Opciones existen en Mi Retiro Seguro
- Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (Sistema Solidario): el asegurado mantiene sus aportes dentro del régimen de reparto tradicional, bajo el esquema solidario establecido por la legislación.
- Subsistema Mixto: mantiene una estructura que combina un componente de reparto solidario con una cuenta de ahorro personal, de acuerdo con las condiciones correspondientes al asegurado.