Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 15:08

Mi Retiro Seguro:¿Qué ocurre si no realiza ninguna acción de cambio del sistema de pensión?

CSS fija el 18 de agosto como fecha límite para decidir sobre la pensión, conozca lo que pasa si no hace ningún cambio en la plataforma de Mi Retiro Seguro.

Mi Retiro Seguro: que pasa si no escoge ninguna opción. 

Mi Retiro Seguro: que pasa si no escoge ninguna opción. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para revisar su situación de jubilación en Mi Retiro Seguro, uno de los puntos que deben tener en cuenta los asegurados es que no tomar una decisión dentro del plazo no significa quedar sin cobertura ni perder automáticamente el derecho a una pensión.

Según la información suministrada por la CSS, quienes no realicen una acción antes de la fecha establecida permanecerán automáticamente en el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, conforme a lo establecido por la ley.

Puede leer: Mi Retiro Seguro: CSS fija el 18 de agosto como fecha límite para decidir su sistema de pensión

Opciones existen en Mi Retiro Seguro

  • Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (Sistema Solidario): el asegurado mantiene sus aportes dentro del régimen de reparto tradicional, bajo el esquema solidario establecido por la legislación.
  • Subsistema Mixto: mantiene una estructura que combina un componente de reparto solidario con una cuenta de ahorro personal, de acuerdo con las condiciones correspondientes al asegurado.

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