MiAmbiente retiene más de 40 tucas de madera en Barú

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) , en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), retuvo más de 40 tucas de madera en la comunidad de Chuchupate, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

Durante el operativo, las autoridades detectaron que el conductor del camión que transportaba la madera no contaba con la guía de transporte forestal correspondiente.

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Ante esta situación, se ordenó el traslado del vehículo y la madera a la sede regional de MiAmbiente, donde continuará el proceso administrativo correspondiente.

MiAmbiente: ¿Por qué se requiere una guía para transportar madera?

.@MiAmbientePma retuvo más de 40 tucas de madera en la comunidad de Chuchupate, distrito de Barú, en conjunto con @senafrontpanama.



El conductor de un camión que transportaba la madera no contaba con la guía de transporte forestal correspondiente, por lo que se ordenó su… pic.twitter.com/1JBPm8m7kw — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

MiAmbiente recordó que la movilización de productos forestales debe contar con la documentación necesaria para verificar su origen, especie, cantidad y destino.

Esta documentación permite a las autoridades comprobar la procedencia de los productos forestales y garantizar que su traslado cumpla con las disposiciones establecidas.

La institución reiteró el llamado a quienes movilizan productos forestales a cumplir con los requisitos establecidos para evitar situaciones administrativas.