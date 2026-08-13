Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado tras fuertes lluvias

El Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado temporalmente al público debido a las afectaciones causadas por las ráfagas de viento y las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles 12 de agosto.

El mal tiempo provocó la caída de varios árboles en distintos puntos del área protegida, lo que causó daños en algunos sectores de la sede administrativa e interrumpió el acceso a los senderos y caminos utilizados para patrullajes y atención de visitantes.

Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente determinó restringir el acceso a los senderos y zonas de uso público mientras efectúa una evaluación integral de los daños, remueve los obstáculos, rehabilita las vías de acceso y verifica la seguridad del sitio.

La medida busca salvaguardar la integridad de los visitantes, guardaparques y personal administrativo, dado que la inestabilidad del terreno y el arbolado caído representan un peligro tras el evento meteorológico.

Personal técnico y operativo inspecciona el área para determinar el alcance de las afectaciones y ejecutar las labores de rehabilitación necesarias. La reapertura del parque se anunciará una vez que se garantice que las condiciones sean seguras para el ingreso del público.

Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución para conocer las actualizaciones del estado del parque y su fecha de reapertura.