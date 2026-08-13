Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado tras fuertes lluvias

El Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado temporalmente al público debido a las afectaciones causadas por las ráfagas de viento y las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles 12 de agosto.
Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente determinó restringir el acceso a los senderos y zonas de uso público mientras efectúa una evaluación integral de los daños, remueve los obstáculos, rehabilita las vías de acceso y verifica la seguridad del sitio.
La medida busca salvaguardar la integridad de los visitantes, guardaparques y personal administrativo, dado que la inestabilidad del terreno y el arbolado caído representan un peligro tras el evento meteorológico.
Personal técnico y operativo inspecciona el área para determinar el alcance de las afectaciones y ejecutar las labores de rehabilitación necesarias. La reapertura del parque se anunciará una vez que se garantice que las condiciones sean seguras para el ingreso del público.
Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución para conocer las actualizaciones del estado del parque y su fecha de reapertura.