Mi Retiro Seguro: CSS fija el 18 de agosto como fecha límite para decidir su sistema de pensión

Puede realizar su cambio de Mi Retiro Seguro, hasta el 18 de agosto.

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen hasta el 18 de agosto de 2026 para revisar su situación de jubilación, consultar sus aportes y conocer las opciones disponibles a través de la plataforma Mi Retiro Seguro.

La institución ha reiterado que no habrá prórroga para este proceso, por lo que los trabajadores que tienen derecho a elegir deben verificar su información y determinar qué opción se ajusta a su situación.

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¿Qué opciones existen en Mi Retiro Seguro?

De acuerdo con la información proporcionada sobre la aplicación de la Ley 462 de 2025, los asegurados que cumplen con las condiciones establecidas pueden definir su situación dentro de los esquemas contemplados por la reforma.

Entre las opciones se encuentran:

Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (Sistema Solidario): el asegurado mantiene sus aportes dentro del régimen de reparto tradicional, bajo el esquema solidario establecido por la legislación.

Subsistema Mixto: mantiene una estructura que combina un componente de reparto solidario con una cuenta de ahorro personal, de acuerdo con las condiciones correspondientes al asegurado.

La opción disponible puede depender de factores como la fecha de ingreso al sistema y el subsistema al que actualmente pertenece el trabajador.

¿Dónde pueden recibir orientación?

Además de la consulta digital, la CSS mantiene atención presencial para los asegurados que necesiten orientación sobre el proceso.

Los orientadores están disponibles en las agencias administrativas de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta atención permite a los asegurados realizar consultas relacionadas con sus aportes, revisar las opciones disponibles y recibir orientación sobre el proceso de decisión.