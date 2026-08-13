Colón Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 11:06

IFARHU: Continúa con la entrega del PASE-U en Colón este viernes 14 de agosto

El IFARHU inicio la entrega de tarjetas y el primer pago del PASE-U en Colón, este proceso se extenderá en la provincia hasta el 25 de agosto.

Entrega de tarjetas PASE-U. 

Entrega de tarjetas PASE-U. 

@IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició la entrega de tarjetas para el pago del PASE-U en la provincia de Colón, informó su director general, Carlos Godoy.

La jornada se desarrolla con el acompañamiento de personal de la Caja de Ahorros y se extenderá hasta el 25 de agosto de 2026. Godoy explicó que Colón forma parte de las provincias donde se ha puesto en marcha el mecanismo de pago mediante tarjeta.

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IFARHU: Centro de entrega del viernes 14 de agosto

Distrito de Colón - Instituto A. Garay

La entrega de tarjetas esta dirigida a los colegios del corregimiento de Cristóbal Este.

  • C.E.B.G. Cristóbal Colón
  • C.E.B.G. Altos de Los Lagos
  • C.E.B.G. República de Paraguay
  • San Miguel Febres Cordero
  • Instituto Santa María de Belén
Pagos del PASE-U, en la direcci&oacute;n provincial de Col&oacute;n.&nbsp;

Pagos del PASE-U, en la dirección provincial de Colón.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

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