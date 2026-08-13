Alianza fortalece atención de niños con quemaduras y ortopedia en Panamá

La Fundación Abou Saad Shriners Panamá y The Panama Clinic sellaron una alianza para fortalecer la atención de niños con quemaduras y casos de ortopedia pediátrica, con el respaldo de Shriners Hospitals for Children.

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó la labor que desarrolla la fundación en favor de la niñez y expresó su reconocimiento a quienes hicieron posible este acuerdo.

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Abou Saad Shriners y The Panama Clinic se alían por la niñez

Orillac, quien estuvo acompañado por su esposa, señaló que iniciativas de este tipo deben ser respaldadas por el país, al considerar que la salud de los niños representa no solo una responsabilidad del presente, sino también una inversión en el futuro de Panamá.

“Expreso mi reconocimiento a todas las personas que hicieron posible este acuerdo y, muy especialmente, a quienes tendrán la responsabilidad de convertirlo en resultados concretos para nuestros niños”, destacó el ministro. “Expreso mi reconocimiento a todas las personas que hicieron posible este acuerdo y, muy especialmente, a quienes tendrán la responsabilidad de convertirlo en resultados concretos para nuestros niños”, destacó el ministro.

El funcionario expresó su deseo de que esta alianza permita desarrollar nuevos proyectos conjuntos y que los niños beneficiados sean el principal testimonio del impacto de esta iniciativa.

Atención para niños con quemaduras y problemas ortopédicos

El acuerdo busca continuar y fortalecer la labor de atención a menores que enfrentan condiciones médicas complejas, particularmente quemaduras y situaciones relacionadas con la ortopedia pediátrica.

Orillac también reconoció a The Panama Clinic por su compromiso para concretar la alianza y resaltó que detrás de cada diagnóstico y tratamiento existe un niño que necesita una oportunidad y una familia que espera una respuesta.

La alianza busca dar continuidad a una labor basada en la atención médica, la solidaridad y el compromiso con los niños y sus familias.