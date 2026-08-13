¡Atención, Panamá! SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas hasta el 16 de agosto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente hasta el domingo 16 de agosto de 2026.
Tema de interés: IMHPA emite aviso por lluvias y tormentas en todo Panamá hasta el 16 de agosto
SINAPROC: ¿Qué condiciones se esperan en Panamá?
Durante el periodo de vigencia del aviso podrían registrarse:
- Lluvias y aguaceros de moderados a intensos.
- Actividad eléctrica.
- Ráfagas de viento.
Estas condiciones pueden presentarse de manera variable en diferentes sectores del país, por lo que SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas de prevención correspondientes.
¿Hasta cuándo estará vigente el aviso?
El aviso de prevención permanecerá vigente hasta el domingo 16 de agosto de 2026.
La población debe prestar especial atención a las actualizaciones de las autoridades ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, principalmente durante los periodos de mayor intensidad de las lluvias y tormentas.