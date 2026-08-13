¡Atención, Panamá! SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas hasta el 16 de agosto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente hasta el domingo 16 de agosto de 2026.

De acuerdo con la entidad, las condiciones meteorológicas están asociadas a los remanentes de la onda tropical N.° 33 y el paso de la onda tropical N.° 34, sistemas que podrían favorecer un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

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Tema de interés: IMHPA emite aviso por lluvias y tormentas en todo Panamá hasta el 16 de agosto

SINAPROC: ¿Qué condiciones se esperan en Panamá?

Durante el periodo de vigencia del aviso podrían registrarse:

Lluvias y aguaceros de moderados a intensos.

Actividad eléctrica.

Ráfagas de viento.

.@Sinaproc_Panama emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio panameño, vigente hasta el domingo 16 de agosto de 2026.



Esto esto está asociado a los remanentes de la onda tropical N°33 y el paso de la onda N°34, lo que podría… pic.twitter.com/iIWb8TAZwI — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

Estas condiciones pueden presentarse de manera variable en diferentes sectores del país, por lo que SINAPROC recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas de prevención correspondientes.

¿Hasta cuándo estará vigente el aviso?

El aviso de prevención permanecerá vigente hasta el domingo 16 de agosto de 2026.

La población debe prestar especial atención a las actualizaciones de las autoridades ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, principalmente durante los periodos de mayor intensidad de las lluvias y tormentas.