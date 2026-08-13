Todas las Agroferias disponibles en Panamá este viernes 14 de agosto

Agroferias del IMA en Panamá. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 14 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA el viernes 14 de agosto Chiriquí Terrenos de la Alcaldía de Remedios, distrito de Remedios. Panamá Oeste Anfiteatro de Cerro Cama, distrito de La Chorrera

Cancha frente a la Escuela Primaria de Bururnga, distrito de Arraiján. Comarca Naso Tjër Di Comunidad de Bonlyc, cuenca de río Teribe, distrito especial de Naso Tjër Di. Veraguas Parque principal de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.

Terminal de Transporte de La Floresta B, en San Martín de Porres, distrito de Santiago. Colón Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Providencia. Darién Agencia del MIDA, en Metetí, distrito de Pinogana. Bocas del Toro Terrenos de la Feria de Rambala, distrito de Chiriquí. Panamá Predios de la Gobernación de Panamá, distrito de Panamá. ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/A3b1KV8HR5 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 12, 2026