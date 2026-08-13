Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 10:43

Todas las Agroferias disponibles en Panamá este viernes 14 de agosto

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 14 de agosto, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA en Panamá. 

Agroferias del IMA en Panamá. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 14 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA el viernes 14 de agosto

Chiriquí

  • Terrenos de la Alcaldía de Remedios, distrito de Remedios.

Panamá Oeste

  • Anfiteatro de Cerro Cama, distrito de La Chorrera
  • Cancha frente a la Escuela Primaria de Bururnga, distrito de Arraiján.

Comarca Naso Tjër Di

  • Comunidad de Bonlyc, cuenca de río Teribe, distrito especial de Naso Tjër Di.

Veraguas

  • Parque principal de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.
  • Terminal de Transporte de La Floresta B, en San Martín de Porres, distrito de Santiago.

Colón

  • Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Providencia.

Darién

  • Agencia del MIDA, en Metetí, distrito de Pinogana.

Bocas del Toro

  • Terrenos de la Feria de Rambala, distrito de Chiriquí.

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, distrito de Panamá.

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