Todas las Agroferias disponibles en Panamá este viernes 14 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 14 de agosto, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA el viernes 14 de agosto
Chiriquí
- Terrenos de la Alcaldía de Remedios, distrito de Remedios.
Panamá Oeste
- Anfiteatro de Cerro Cama, distrito de La Chorrera
- Cancha frente a la Escuela Primaria de Bururnga, distrito de Arraiján.
Comarca Naso Tjër Di
- Comunidad de Bonlyc, cuenca de río Teribe, distrito especial de Naso Tjër Di.
Veraguas
- Parque principal de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.
- Terminal de Transporte de La Floresta B, en San Martín de Porres, distrito de Santiago.
Colón
- Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Providencia.
Darién
- Agencia del MIDA, en Metetí, distrito de Pinogana.
Bocas del Toro
- Terrenos de la Feria de Rambala, distrito de Chiriquí.
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, distrito de Panamá.