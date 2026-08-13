Alcalde de Bocas del Toro se va a los golpes con ciudadano y ANTAI abre investigación

Alcalde de Bocas del Toro se va a los golpes con ciudadano

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) inició una investigación de oficio contra el alcalde de Bocas del Toro, Wilburn Martínez, luego de una riña ocurrida en las instalaciones del municipio.

El incidente se registró durante una sesión del Concejo Municipal, donde el alcalde habría reaccionado violentamente ante los cuestionamientos realizados por un ciudadano. Videos del altercado circularon en redes sociales y muestran al alcalde enfrentándose físicamente con el ciudadano, en medio de la sesión.

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ANTAI abre investigación contra el alcalde

Tras conocer lo ocurrido, la ANTAI informó que inició una investigación de oficio para determinar si los hechos podrían constituir una presunta violación al Código de Ética de los Servidores Públicos y demás normas aplicables.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento y determinar si la conducta del funcionario podría generar algún tipo de responsabilidad administrativa.

La @ANTAI_Panama inició una investigación de oficio contra el alcalde de Bocas del Toro, Wilburn Martínez, para determinar la presunta violación al Código de Ética de los Servidores Públicos y demás normas aplicables, luego de una riña ocurrida en las instalaciones de dicho… pic.twitter.com/e91QzWYzyQ — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

La actuación de la ANTAI se produce luego de la difusión de los videos del incidente, que rápidamente generaron reacciones en redes sociales.

¿Qué ocurrió durante la sesión?

Según los videos que circulan en redes sociales, el alcalde Wilburn Martínez tuvo un intercambio con un ciudadano que lo cuestionaba durante la sesión del Concejo Municipal.

La discusión escaló hasta un enfrentamiento físico, en el que se observa al alcalde y al ciudadano intercambiando golpes. Las autoridades deberán determinar ahora qué ocurrió antes y durante la riña, así como las circunstancias específicas del altercado.

La investigación de la ANTAI continuará con la recopilación de información para establecer si existió alguna vulneración de las normas que regulan la conducta de los servidores públicos.