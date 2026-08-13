Los Santos Nacionales -  13 de agosto de 2026 - 09:22

Mujer de 58 años muere tras brutal ataque a machetazos en Las Tablas Abajo

Una mujer de 58 años murió tras recibir varios machetazos en Nuevo México, Las Tablas Abajo. Su cuñado es señalado como presunto responsable.

Mujer de 58 años muere tras brutal ataque

Mujer de 58 años muere tras brutal ataque

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer de 58 años murió tras ser atacada con un machete, en un hecho registrado en el sector de Nuevo México, en Las Tablas Abajo, provincia de Los Santos.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría recibido varios machetazos y el presunto responsable sería su propio cuñado.

Tema de interés: Videovigilancia permite a la Policía Municipal evitar robo y agresión contra una mujer

Mujer de 58 años es asesinada a machetazos en Las Tablas Abajo

El hecho generó conmoción entre los residentes de esta comunidad de la provincia de Los Santos. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar la responsabilidad de la persona señalada.

Personal del Ministerio Público y de los organismos de seguridad se mantiene en el área para recabar elementos que permitan avanzar en la investigación.

Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre el móvil del crimen ni sobre la situación judicial del presunto agresor.

En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional recibe proyecto para crear un régimen especial de emergencia sísmica

Lucy Molinar pidió investigar el contrato de computadoras y el Ministerio Público ya abrió el caso

IFARHU: Continúa con la entrega del PASE-U en Colón este viernes 14 de agosto

Recomendadas

Más Noticias