Mujer de 58 años muere tras brutal ataque a machetazos en Las Tablas Abajo

Una mujer de 58 años murió tras ser atacada con un machete, en un hecho registrado en el sector de Nuevo México, en Las Tablas Abajo, provincia de Los Santos.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría recibido varios machetazos y el presunto responsable sería su propio cuñado.

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Mujer de 58 años es asesinada a machetazos en Las Tablas Abajo

Una mujer de 58 años fue asesinada de varios machetazos, presuntamente propinados por su propio cuñado en el sector de Nuevo México, en Las Tablas Abajo, en la provincia de Los Santos. pic.twitter.com/cEte4uGLHz — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

El hecho generó conmoción entre los residentes de esta comunidad de la provincia de Los Santos. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque y determinar la responsabilidad de la persona señalada.

Personal del Ministerio Público y de los organismos de seguridad se mantiene en el área para recabar elementos que permitan avanzar en la investigación.

Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre el móvil del crimen ni sobre la situación judicial del presunto agresor.